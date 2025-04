Santarcangelo. Al Franchini lavori da 5 milioni di euro in vista delle celebrazioni per i 150 anni dell’ospedale

Il Consiglio comunale di Santarcangelo di martedì 29 aprile ha preso avvio con un ricordo di Papa Francesco da parte del Presidente del Consiglio Tiziano Corbelli e, come di consueto, con i preliminari di seduta e le risposte alle interrogazioni.

A seguire, il sindaco Filippo Sacchetti ha introdotto e ringraziato i rappresentanti di Ausl Romagna, che hanno presentato un report dell’attività recente e dei servizi disponibili nel territorio di Santarcangelo. Il dottor Mirco Tamagnini, Direttore del Distretto di Rimini, ha ricordato la grande partecipazione da parte di cittadini, associazioni e scuole in occasione dell’Open Day alla Casa della Comunità, un’occasione per far conoscere i servizi di Ausl sul territorio e una buona pratica replicabile su altri territori della Romagna. Proprio in quest’ottica, da maggio 2024 la Casa della Comunità si è dotata di una vera e propria Carta dei Servizi, anche questa una prima esperienza per il distretto, che illustra i numerosi servizi disponibili. Il dottor Tamagnini ha poi illustrato la situazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, così come dell’ambulatorio della cronicità, con presenze e prestazioni in costante aumento, evidenziando il recente potenziamento di importanti servizi per la città, quali ad esempio gli Infermieri di Famiglia e Comunità e il nuovo Spazio Giovani all’interno del consultorio familiare. A proposito di innovazione, il direttore del Distretto ha sottolineato come Santarcangelo sia uno spazio ideale dove sperimentare, anche in virtù dell’integrazione istituzionale e comunitaria con le associazioni e tutte le realtà presenti sul territorio.

Insieme a quello di Cattolica, il Cau di Santarcangelo è tra i centri che registrano il maggior numero di accessi – circa 80 al giorno – e il più alto livello di soddisfazione degli utenti: il 71% degli intervistati ha espresso una valutazione positiva o molto positiva, il 10% sufficiente.

A seguire la dottoressa Francesca Raggi, direttrice medica del presidio ospedaliero di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria, si è soffermata sull’attività dell’attività della Chirurgia, che conta 1.500 interventi all’anno, e sul reparto di Medicina interna e Lungodegenza, con 1.500 ricoveri: entrambe le Unità operative gestiscono una complessità di casistiche sempre più elevata, e forniscono in questo modo un sostegno importante alla presa in carico dei pazienti in tutto il distretto. Del totale degli interventi chirurgici, circa un terzo (378) sono legati alla Senologia, dove il 99,7% delle donne sono operate nei tempi previsti per le patologie oncologiche (30 giorni). Nell’ultimo triennio, l’ospedale Franchini ha registrato anche un forte incremento nelle prestazioni di laboratorio (da 400mila nel 2021 a 540mila nel 2024) e nelle attività ambulatoriali (da 45mila a 61mila), tra cui Radiologia, Cardiologia e Neurologia.

Dal canto suo l’architetto Enrico Sabatini, Direttore U.O. Attività Tecniche Rimini, ha sottolineato come il presidio ospedaliero di Santarcangelo abbia ricevuto da sempre una grande attenzione dal punto di vista degli interventi, che si sta intensificando per celebrare il 150° anniversario nel migliore dei modi, anche dal punto di vista strutturale. Sabatini ha inoltre fatto una panoramica dei lavori recentemente conclusi o in via di conclusione, come quelli alla camera mortuaria e alla Casa della Comunità. Proprio in questi giorni, inoltre, è entrata in cantiere la nuova impresa edile che dovrà completare la ristrutturazione della Casa colonica entro il prossimo anno. Nel frattempo, proseguono anche gli interventi alle parti esterne del padiglione storico “Rosa Lazzarini”, per la sistemazione delle facciate e la riorganizzazione dei parcheggi e la creazione di aree verdi e di attesa. Oltre 2 milioni di euro il costo degli interventi in corso, a cui si aggiungono quasi 3 milioni di opere programmate, come la ristrutturazione completa del blocco operatorio per 1 milione di euro.

A seguire, l’assessore a Bilancio e Tributi, Gianni Giambi, ha presentato al Consiglio comunale il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024. I riflessi di uno scenario geopolitico ed economico di profonda instabilità e incertezza si ritrovano anche nei bilanci del Comune, che nel corso dell’ultimo anno hanno visto, ad esempio, l’aumento dei costi per illuminazione e gestione calore di circa 300mila euro.

Il bilancio del Comune, in ogni caso, è solido e sano e chiude il 2024 in maniera positiva: ammontano a circa 3milioni di euro gli avanzi (in linea con gli anni precedenti), mentre l’avanzo libero è di circa 64mila euro, in diminuzione rispetto a quello del 2023 (590mila euro). La spesa corrente nell’anno 2024 è stata di oltre 19 milioni, assorbita per la maggior parte per finanziare i servizi essenziali come scuola e sociali. Tra le entrate complessive, invece, circa 1,7 milioni di euro derivano dall’attività di recupero del gettito fiscale per Imu e Tari da parte dell’ufficio Tributi. Il rendiconto di gestione 2024 è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza (Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo) mentre l’opposizione (Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Luigi Berlati) ha espresso voto contrario.

Nell’ultimo punto all’ordine del giorno, l’assessore Giambi ha ripreso nuovamente la parola per sottoporre all’assemblea l’approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2025. Le tariffe – stabilite sulla base delle disposizioni di Arera, e con il piano tariffario concordato con Atersir – sono state approvate con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione.

