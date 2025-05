Santarcangelo, allarme sicurezza dopo rapina armata e tentata spaccata in tabaccheria

La città clementina è al centro di una crescente preoccupazione legata a episodi di criminalità che negli ultimi tempi stanno colpendo il tessuto commerciale e abitativo locale. L’ultimo episodio, una rapina a mano armata avvenuta giovedì presso la gioielleria Pedrosi in via Don Minzoni, si aggiunge a una serie di azioni criminali che stanno destabilizzando cittadini e commercianti.

Nella notte precedente, un malvivente ha tentato una spaccata alla tabaccheria di via Pascoli, causando danni per circa 11mila euro pur non riuscendo a trafugare nulla. L’autore del gesto, arrivato in bicicletta e con il volto coperto da un cappuccio, ha colpito con una grossa pietra il distributore automatico di sigarette, che ha resistito all’assalto attivando subito l’allarme e costringendo il ladro a fuggire.

Questo episodio si aggiunge a un quadro preoccupante: pochi mesi fa, infatti, sono stati registrati raid vandalici con imbrattamenti di muri pubblici e privati, compreso quello della stessa tabaccheria, con vernice spray e simboli offensivi. La tabaccheria, bersaglio per la terza volta di danneggiamenti, riflette una situazione di sicurezza percepita come insoddisfacente e frustrante da parte dei commercianti locali.

Il ripetersi di questi episodi ha alimentato un clima di inquietudine tra la comunità, con una richiesta sempre più pressante di interventi efficaci per garantire protezione e tranquillità a residenti e attività commerciali.