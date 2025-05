Santarcangelo. Antistadio, affidato l’appalto per i lavori di riqualificazione

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo nello scorso dicembre da parte della Giunta comunale, la Centrale unica di committenza dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha completato in questi giorni l’affidamento dell’appalto per i lavori di riqualificazione dell’antistadio.

Nella gara di appalto, condotta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata vincitrice della procedura l’impresa Italgreen SpA di Villa d’Adda (Bergamo). Rispetto alla base di gara di 740mila euro, relativa alla sola esecuzione dei lavori, l’impresa ha proposto un ribasso del 4,40%, determinando un importo netto contrattuale di 707mila euro: sommando a questa voce gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera – entrambi non soggetti a ribasso – si determina un importo totale comprensivo di Iva di poco superiore a 1 milione di euro.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio di ultima generazione permeabile al 100%, con sistema di raccolta delle acque meteoriche, sostituzione ed efficientamento energetico delle torri faro: l’investimento complessivo per l’Amministrazione, comprensivo della progettazione, ammonta a circa 1,2 milioni di euro, finanziato in parte con risorse proprie e in parte tramite mutuo. I lavori – che avranno una durata di circa 8 mesi – prenderanno il via in estate, conclusa l’attività delle società sportive.

L’obiettivo dell’opera è rispondere alla necessità di riqualificazione di un campo soggetto a un utilizzo intensivo e logorante, dove si svolgono gli allenamenti di tutte le squadre della società (dal settore giovanile alla prima squadra), con soluzioni in grado di garantire la qualità e la durabilità del terreno di gioco adeguandone le caratteristiche anche ai regolamenti LND (Lega nazionale dilettanti).

In dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio di dimensioni 112×69 metri in erba sintetica a drenaggio verticale e permeabile al 110% con uno spessore totale pari a 21 centimetri, oltre a un nuovo sistema di recinzione. A questi si aggiungeranno gli accorgimenti di efficientamento come le due nuove torri faro con illuminazione a led, nonché il relamping di quelle esistenti e un sistema di recupero delle acque meteoriche di tipo perimetrale, con a valle una cisterna di raccolta. Quest’ultimo sarà particolarmente utile in caso dei sempre più frequenti episodi alluvionali e, al tempo stesso, grazie alla cisterna, sarà un aiuto al sistema di irrigazione. Quanto alle dotazioni e agli arredi, sono previsti una nuova tribuna prefabbricata con capienza di 70 posti a sedere, una coppia di porte regolamentari e panchine per gli atleti.

La riqualificazione dell’antistadio è inserita nell’ambito di un rinnovamento generale degli impianti a disposizione della società calcio di Santarcangelo, che nel 2026 festeggerà i 100 anni di storia: tra gli interventi, già conclusi o di prossimo avvio per un investimento di oltre 1,5 milioni di euro, rientrano anche la realizzazione della nuova copertura per la tribuna del campo da gioco principale e la rigenerazione del campo di allenamento numero 3, con l’obiettivo di continuare a ospitare tornei di rilievo nazionale e internazionale.

Comune di Santarcangelo