Santarcangelo. Aperto lo Spazio Giovani al Consultorio familiare

È attivo da ieri (giovedì 3 aprile) lo Spazio Giovani, il nuovo servizio dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni presso il Consultorio familiare dell’ospedale Franchini: un servizio consultoriale – a libero accesso, gratuito e riservato – a disposizione ogni primo giovedì del mese dalle ore 14,30 alle 17,30 per affrontare problematiche legate a sessualità, vita affettiva e relazionale, sfera ginecologica, contraccezione e prevenzione.

Lo Spazio Giovani mette infatti a disposizione di ragazzi e ragazze ginecologa, andrologo, ostetrica, psicologa, assistente sociale e nutrizionista, figure professionali che il sindaco Filippo Sacchetti ha voluto salutare e ringraziare di persona in occasione del primo giorno di apertura del servizio.

Domenica 6 aprile, in occasione del tradizionale mercato di antiquariato, modernariato e vintage “La Casa del Tempo”, invece, gli Infermieri di Famiglia e Comunità saranno in piazza Ganganelli dalle 10,30 alle 12,30 presso il gazebo per offrire ai cittadini un’importante opportunità di prevenzione e ascolto dedicata alla salute e al benessere della comunità.

Gli Infermieri di Famiglia e Comunità saranno a disposizione per accogliere e supportare tutti coloro che vorranno partecipare: l’iniziativa rappresenta un’occasione importante per avvicinare la popolazione ai servizi sanitari territoriali e promuovere il ruolo dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, una figura chiave per il benessere della collettività.

Durante la giornata, i visitatori avranno la possibilità di usufruire gratuitamente di vari servizi di assistenza e consulenza sanitaria, tra cui prevenzione e screening (con informazioni e controlli su patologie croniche e fattori di rischio per promuovere la salute), ascolto su dubbi e necessità legate al proprio stato di salute, orientamento ai servizi con un supporto per conoscere e accedere alle risorse sanitarie del territorio, presentazione della nuova funzione dell’Infermiere di Famiglia e Comunità – un professionista che affianca i cittadini nel percorso di cura e prevenzione – e presa in carico delle patologia croniche, con assistenza personalizzata per la gestione delle malattie croniche e supporto nel migliorare la qualità della vita.

Comune di Santarcangelo