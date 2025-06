Santarcangelo. Approvato il progetto per migliorare la rete idrica potenziando il sistema di distribuzione

La Giunta Comunale di Santarcangelo ha approvato un nuovo progetto da 400 mila euro, denominato “Miglioramento della rete idrica tra il serbatoio Case Nuove e la Strada Provinciale 14”, per potenziare la distribuzione dell’acqua in città. L’intervento, progettato e realizzato dal Gruppo Hera sarà interamente finanziato dai fondi del PNRR.

L’intervento si pone un duplice obiettivo strategico: da un lato, consentirà il completamento della distrettualizzazione della rete idrica di Santarcangelo, ovvero la sua suddivisione in aree più ridotte per migliorare la gestione e la manutenzione, un obiettivo prioritario del PNRR. Dall’altro, permetterà il caricamento ottimale del serbatoio Case Nuove, in piena sinergia con gli interventi già in fase di completamento per la riorganizzazione del sistema acquedottistico e la messa a regime del serbatoio Cappuccini.

I lavori, che partiranno entro il prossimo mese di luglio per concludersi a gennaio, prevedono la costruzione di una nuova condotta dell’acqua lunga circa 900 metri. Questa nuova tubazione prenderà il posto di quella vecchia lungo via Gavine e via dell’Uso e ne affiancherà un’altra già esistente in via Case Nuove. L’implementazione di questa nuova condotta è fondamentale per garantire il corretto funzionamento e l’efficienza della distrettualizzazione della rete idrica nel territorio comunale di Santarcangelo, contribuendo significativamente alla riduzione delle perdite e a una gestione più razionale e sostenibile della risorsa idrica.

