Santarcangelo. Cantieri stradali, le modifiche alla viabilità per alcuni interventi nelle vie del centro

In alcune vie comunali interessate da cantieri stradali sono in vigore o saranno istituite a breve modifiche temporanee alla viabilità per consentire la realizzazione degli interventi stessi.

In via Celletta dell’olio, interessata dalla posa di nuove condotte fognarie da parte di Hera, la chiusura del tratto compreso tra le vie Franchini e Berlinguer è prorogata fino a mercoledì 24 aprile: la tipologia degli scavi, infatti, non consente il senso unico alternato, mentre è stato istituito un percorso pedonale protetto.

Nell’ambito dello stesso intervento, sempre fino al 24 aprile resta anche vietato il transito – fatta eccezione per i residenti, i mezzi di soccorso e quelli della ditta esecutrice dei lavori – nelle vie Berlinguer (tra via Celletta dell’olio e la rotatoria con via Togliatti), Urbino, Ancona e Modena, tutte per il tratto tra le vie Berlinguer e Franchini.

Si svolgerà invece nella giornata di domani (giovedì 18 aprile) dalle ore 13 alle ore 18 un intervento di edilizia privata che richiederà la temporanea chiusura di via Andrea Costa nel tratto compreso tra l’ingresso al piazzale Francolini e via Montevecchi.

Il transito sarà vietato con l’eccezione dei mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e della ditta esecutrice dei lavori, mentre saranno istituiti il divieto di sosta h24 su entrambi i lati della strada, il limite di velocità a 30 km/h e un percorso pedonale protetto.

Rimarrà infine chiuso fino al prossimo 3 maggio, anche in questo caso per un’occupazione di suolo pubblico legata a un intervento di edilizia privata, il tratto di Contrada dei Nobili compreso tra l’intersezione con le vie Beato Malatesta/Pio Massani e il civico 27. L’accesso è consentito soltanto a mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e della ditta esecutrice dei lavori, mentre è stato istituito un percorso pedonale protetto.

In conseguenza a tale chiusura, Contrada dei Nobili è temporaneamente strada senza uscita nel tratto accessibile a partire dall’intersezione con via Pio Massani, mentre in quest’ultima strada – nel tratto antistante i civici 48-50 – restano in vigore il restringimento della carreggiata stradale, il divieto di sosta h24 su entrambi i lati della strada e il limite di velocità a 30 km/h.

Comune di Santarcangelo