Santarcangelo, ciclista travolta alla rotatoria: trasportata d’urgenza in elicottero al Bufalini

Drammatico incidente nella mattinata di martedì 3 giugno alle porte del centro abitato, in corrispondenza della rotatoria tra via Pozzolungo e via Andrea Costa. Una ciclista è stata investita da un’auto e ora lotta per la vita all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’allarme è scattato poco dopo le 8: una Peugeot condotta da una donna stava entrando nella rotatoria quando ha centrato in pieno la bicicletta che sopraggiungeva. L’impatto è stato violentissimo: la ciclista è stata scaraventata sull’asfalto per diversi metri, perdendo conoscenza.

Ipotesi abbaglio da sole, ma dinamica ancora da chiarire

Le cause esatte sono ancora sotto accertamento da parte della Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi tecnici e raccolto le testimonianze. Una delle prime ipotesi è che la conducente dell’auto sia stata abbagliata dal sole basso all’orizzonte, perdendo di vista la bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso di Eliravenna, atterrato in un’area adiacente al luogo dell’incidente. Dopo la stabilizzazione, la donna investita è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove si trova ricoverata in condizioni critiche.

Traffico bloccato e viabilità in tilt

L’incidente ha causato forti ripercussioni sul traffico locale, con lunghe code e rallentamenti su tutta la circonvallazione di Santarcangelo. I Carabinieri, intervenuti a supporto, hanno regolato la viabilità per oltre un’ora, in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti.

Un nodo viario già segnalato

La rotatoria in questione, già nota per altri sinistri avvenuti in passato, torna così al centro dell’attenzione pubblica. Diversi residenti della zona, presenti al momento dell’accaduto, hanno espresso preoccupazione per la scarsa visibilità in alcuni momenti della giornata e la velocità sostenuta con cui spesso viene affrontato l’anello stradale.

Gli accertamenti della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni responsabilità.