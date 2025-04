Santarcangelo. Completato il primo piano della nuova palestra alla Cittadella dello Sport

Proseguono come da cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport, che inizia a prendere forma dopo il completamento del primo piano dell’edificio.

Mentre è in via di costruzione la struttura in calcestruzzo, è prevista entro la fine di aprile la posa della copertura in legno, che donerà calore e personalità all’edificio: nel frattempo, sono state completate le opere impiantistiche propedeutiche all’urbanizzazione circostante, che garantirà piena funzionalità all’intera area.

Al primo piano, intanto, si concretizza la visione degli spazi interni con la posa in opera del primo solaio, preludio alla creazione di ambienti dinamici e accoglienti per tutti gli sportivi.

Comune di Santarcangelo