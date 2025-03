Santarcangelo. Concluso l’intervento di Hera in via Silvio Sancisi. Dal 26 al 28 marzo chiuso un tratto di via Le Fosse per i ripristini stradali

Si è concluso con la sistemazione del manto stradale, l’intervento di Hera per il ripristino della rete fognaria sottostante a via Silvio Sancisi, riaperta alla circolazione del traffico già dallo scorso fine settimana.

Mentre è in via di conclusione l’intervento di Hera per la posa di una conduttura idrica lungo la SP49 “Trasversale Marecchia”, a partire dalle ore 7 di mercoledì 26 marzo prenderanno avvio i lavori per il ripristino del manto stradale della parte di via Le Fosse interessata dal cantiere per la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino.

Al fine di consentire le asfaltature, che saranno eseguite in piccoli stralci, fino alle ore 18 di venerdì 28 marzo, il tratto di via Le Fosse compreso tra l’incrocio con via Bornaccino e il civico 550 sarà chiuso al traffico e alla sosta. Resterà comunque garantito ai privati l’accesso alla propria abitazione e la possibilità di essere raggiunto da eventuali mezzi di soccorso.

Comune di Santarcangelo