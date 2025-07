Santarcangelo. Dal 15 al 17 luglio sosta vietata in parte di piazza Marini per consentire la demolizione dell’edicola

Si svolgeranno tra domani (martedì 15) e giovedì 17 luglio le operazioni di demolizione e asportazione del chiosco ad uso edicola situato in piazza Marini: per consentire l’intervento, sono previste alcune limitazioni alla sosta e modifiche alla viabilità nell’area circostanze.

Dalle ore 7 di domani (martedì 15) alle ore 19 di giovedì 17 luglio, infatti, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di piazza Marini interessata dall’intervento, comprensiva di diciassette stalli di sosta: uno sul lato dell’ingresso al parcheggio, tre sul lato opposto rispetto all’edicola e tredici adiacenti al porticato. Negli stessi giorni e orari, inoltre, è istituito il limite di velocità di 30 km/h in via di piazza Marini nei 100 metri prima e dopo l’area di cantiere su entrambi i lati della strada.

La demolizione del chiosco di piazza Marini – per la quale il Comune ha autorizzato l’occupazione del suolo pubblico oltre a emanare apposita ordinanza di modifica alla viabilità e alla sosta – è stata richiesta dalla proprietà privata dell’immobile, anche a seguito della cessazione dell’attività di edicola avvenuta a marzo 2025.

Comune di Santarcangelo