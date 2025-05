Santarcangelo. De Luigi presenta “10 giorni con i suoi” al Supercinema e il sindaco Sacchetti candida Santarcangelo Città del cinema

Fabio De Luigi torna a omaggiare il pubblico santarcangiolese: domani giovedì 30 gennaio alle 19 presenterà al Supercinema il suo ultimo film “10 giorni con i suoi”. Così come accaduto il 18 gennaio 2024 con “50 km all’ora”, infatti, De Luigi saluterà i presenti in compagnia del sindaco e illustrerà con la consueta verve la pellicola. Cogliendo l’occasione di un ringraziamento ufficiale all’attore e regista santarcangiolese, il primo cittadino Filippo Sacchetti rilancia il legame tra Santarcangelo e il cinema in proiezione futura, annunciando la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per la promozione e lo sviluppo delle produzioni cinematografiche in regione su input della Film Commission.

“Ringraziamo Fabio per questo nuovo regalo alla nostra, alla sua città. È un figlio di Santarcangelo che vive e respira la nostra quotidianità in ogni momento libero dai molteplici e brillanti impegni lavorativi: passeggiando per il Combarbio, fermandosi a chiacchierare al bar con i concittadini davanti a un caffè, concedendosi ai turisti che lo riconoscono e gli chiedono una foto insieme. E mostra soprattutto grande disponibilità quando lo si coinvolge in qualche iniziativa o evento. Già lo scorso anno presentò il suo ‘50 km all’ora’ in un Supercinema stracolmo e in quel 18 gennaio divertì il pubblico sia al microfono che sul grande schermo, strappando risate e applausi. Domani sera farà il bis con ‘10 giorni con i suoi’: noi speriamo che questo omaggio diventi una piacevole tradizione” commenta il sindaco Sacchetti.

“Nel dicembre 2018, ricevendo l’Arcangelo d’Oro in Municipio, Fabio spiegò il suo rapporto con Santarcangelo e manifestò l’amore per la sua città in un monologo toccante e brillante, che in tanti custodiscono e conservano. Fabio sa regalare emozioni con una leggerezza che è davvero un dono nel mondo di oggi. Noi lo aspettiamo per un tris magari tutto made in Santarcangelo: stiamo lavorando infatti molto per rendere Santarcangelo una vera Città del Cinema, non solo per la presenza di Festival sempre più importanti quali ‘Luoghi dell’Anima’ e ‘Not Film Fest’, da cui non a caso quest’anno ha preso vita la produzione di una serie di cortometraggi poi presentati nell’ambito di ‘Short Talks’ al Supercinema la vigilia di Natale”.

“Abbiamo appena ospitato le riprese per il film su Giovanni Pascoli del regista Giuseppe Piccioni, sottoscritto un accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna su input della Film Commission e abbiamo location straordinarie che sono ciclicamente teatro di sopralluoghi di produzioni nazionali e internazionali. C’è tutta una Santarcangelo legata al mondo della celluloide che passa per Andrea Guerra e la sua straordinaria attività di compositore per il cinema con cui ha conquistato l’Oscar, per Samuele Sbrighi e la sua ‘Valigia dell’attore’ in collaborazione con il regista Maurizio Zaccaro, che ha partorito diversi profili poi approdati sul grande schermo e ha in De Luigi il suo esponente di punta. Chissà che uno dei prossimi film di Fabio non abbia il Supercinema non solo come sala di proiezione, ma anche come uno dei possibili set di una serie di scene tutte santarcangiolesi” chiosa con un auspicio il primo cittadino.

Comune di Santarcangelo