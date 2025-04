Santarcangelo, denunce sindacali sulle condizioni dei driver Amazon?

A Santarcangelo, le sigle sindacali FILT CGIL Rimini e Uiltrasporti Grande Romagna hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni lavorative dei driver impiegati negli appalti Amazon gestiti dalle aziende Servizi Integrati e Helios Trasporti.?

Secondo i sindacati, circa 100 lavoratori sono coinvolti in questi appalti, con una percentuale di contratti part-time che supera l’80%, ben oltre il limite previsto dal contratto nazionale di logistica e trasporti, che stabilisce una quota tra il 25% e il 38%. Inoltre, è stato evidenziato che le trasformazioni da part-time a full-time sembrano dipendere da criteri discrezionali, come il numero di pacchi consegnati, determinato da algoritmi aziendali e non dal lavoratore stesso.?

Un’altra questione sollevata riguarda la mancata applicazione delle maggiorazioni salariali per il lavoro svolto il sabato, che secondo il contratto collettivo dovrebbe prevedere un incremento del 30%.?

In risposta a queste problematiche, i sindacati hanno annunciato una partecipazione significativa allo sciopero nazionale dei driver della filiera dell’ultimo miglio di Amazon, previsto per il 18 aprile. La protesta mira anche a sollecitare la ripresa delle trattative con Assoespressi per il rinnovo del contratto di secondo livello nazionale, attualmente interrotte.?

Queste denunce mettono in luce le sfide affrontate dai lavoratori nel settore della logistica e sollevano interrogativi sulle pratiche occupazionali adottate negli appalti legati ad Amazon.?