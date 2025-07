Santarcangelo di Romagna: percussioni sotto le stelle il 3 luglio al Clementino Parco Caffè con la Drums School

Santarcangelo si prepara a una serata all’insegna della musica e del ritmo giovedì 3 luglio 2025, quando al Clementino Parco Caffè andrà in scena “Percussioni sotto le stelle”, un evento ormai tradizionale organizzato per il terzo anno consecutivo dal maestro Paolo Clementi.

A partire dalle ore 21:00, una ventina di giovani batteristi, allievi della Drums School guidata da Clementi, si esibiranno in concerto offrendo una performance energica e originale che anticiperà il gran finale con la partecipazione dello stesso maestro, pronto a regalare sorprese e momenti di grande spettacolo.

La serata comincerà però già dalle 19:45 con una cena che propone un doppio menù, pensato sia per ragazzi che per adulti, permettendo così a tutti di godersi un piacevole momento conviviale prima dello show musicale.

A coordinare la serata sarà la conduttrice Alessia Cecchetti, mentre Paolo Clementi – originario di Verucchio – annuncia con entusiasmo questa nuova edizione dell’appuntamento: un’occasione speciale per valorizzare il talento dei suoi allievi e per celebrare la passione per le percussioni.