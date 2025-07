Santarcangelo di Romagna, sabato 19 luglio torna il primo picnic bucolico “Scamporella” con nuove letture sotto le stelle

Torna sabato 19 luglio Scamporella, il picnic sotto le stelle che ha fatto scuola diventando un vero e proprio trend estivo, nato 11 anni fa da un’idea di Andrea Cappelletti. L’evento si svolgerà ancora una volta alla Collina dei Poeti di Santarcangelo e promette un’esperienza magica e immersiva per riscoprire le bellezze dell’entroterra romagnolo.

Lo spirito di Scamporella resta immutato: si arriva al tramonto, si sceglie il proprio posto tra un allestimento curato con teli, balle di fieno e cuscini, si apre il cestino con prodotti locali e si brinda insieme, tra chiacchiere e momenti di ascolto. L’obiettivo è semplice ma prezioso: stare insieme e vivere un momento di convivialità autentica.

Tra le novità di questa undicesima edizione spicca la collaborazione con Federica Piersimoni, conosciuta come Federchicca, influencer e storyteller tra le più apprezzate in Romagna. Federchicca racconterà l’evento attraverso i suoi canali social, ma soprattutto ha pensato a un regalo speciale per gli ospiti di Scamporella: dentro ogni cestino sarà infatti inserita “Spuma”, la nuova guida dell’estate ideata e diretta proprio da lei.

“Spuma” è un magazine distribuito sulle spiagge di Rimini, che raccoglie storie, luoghi e momenti da vivere e ricordare, un invito a godersi le vacanze con calma e attenzione. Il comunicato ufficiale spiega:

«Spuma parla lentamente, osserva, suggerisce. Ed è proprio questo sguardo a sposarsi perfettamente con l’anima di un evento che anche dopo undici anni continua a rimanere un classico dell’estate romagnola».

Scamporella si conferma così un appuntamento immancabile per chi ama la natura, la buona tavola e le esperienze condivise, rinnovandosi ogni anno senza perdere la propria identità.