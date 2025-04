Santarcangelo, Disco Borgo porta migliaia di giovani: festa riuscita, ma polemiche sui rumori notturni

Santarcangelo inaugura la stagione degli eventi con Disco Borgo, una giornata di musica e spettacoli che ha trasformato il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando migliaia di giovani. Il bilancio dell’amministrazione comunale è complessivamente positivo: l’organizzazione ha funzionato con efficienza, garantendo sicurezza e vivibilità fin dalle prime ore del pomeriggio.

A sottolinearlo è l’assessore Luca Paganelli, che ha elogiato il lavoro di coordinamento tra organizzatori, commercianti e residenti, elemento chiave per il successo della manifestazione. Unico neo della serata, un “after party” non autorizzato organizzato da un locale dopo la chiusura ufficiale dell’evento, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la calma e tutelare la sicurezza.

Nonostante l’entusiasmo per la riuscita della festa, emergono anche alcune criticità. Alcuni residenti del centro hanno infatti preannunciato azioni legali contro il Comune, lamentando rumori oltre i limiti consentiti e criticando il tipo di eventi che, a loro avviso, striderebbero con la vocazione turistica “slow” su cui Santarcangelo ha costruito negli anni parte della propria identità.

L’amministrazione comunale ha comunque ribadito l’impegno a trovare un equilibrio tra l’organizzazione di eventi attrattivi e la tutela della qualità della vita dei residenti, consapevole che la vivacità culturale e il rispetto per il territorio devono procedere insieme.