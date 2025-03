Santarcangelo. Ferito un operaio 32enne in seguito ad un grave incidente sul lavoro. Trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena in situazione critica

Grave incidente sul lavoro oggi tra le stazioni ferroviarie di Rimini e Santarcangelo, in un’area gestita da Reti Ferroviarie Italiane. Un operaio di 32 anni di una ditta esterna è rimasto ferito al volto a seguito di un incidente con un frammento di cerchione.

Il lavoratore stava montando uno pneumatico su un veicolo pesante quando una scheggia del cerchione è esplosa, provocandogli gravi ferite. Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri e l’ispettorato del lavoro, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Immediate sono state le cure prestate dai medici del 118 e la decisione di trasferire il lavoratore all’ospedale Bufalini di Cesena. Per velocizzare il trasporto, è stata richiesta l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze della via San Vito.

Al momento, la situazione del lavoratore ferito è critica e si attendono ulteriori aggiornamenti sulla sua salute.