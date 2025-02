Santarcangelo. Fognature, da martedì 25 febbraio intervento di Hera in via Silvio Sancisi

Prenderà il via domani (martedì 25 febbraio) un intervento urgente di Hera per il ripristino della rete fognaria sottostante a via Silvio Sancisi: di conseguenza, per circa due settimane saranno in vigore una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta dell’area circostante.

In particolare, la stessa via Sancisi sarà chiusa al traffico e alla sosta dall’intersezione con via Piave all’incrocio con via IX Febbraio, mentre via Piave sarà percorribile a senso unico alternato per la durata dell’intervento. Non essendo possibile transitare in via Silvio Sancisi, inoltre, da via Piave sarà possibile solo la svolta a sinistra in via Togliatti, mentre chi arriva da via XXIV Maggio potrà solo proseguire su via Piave o svoltare a destra in via Togliatti e chi proviene da quest’ultima dovrà necessariamente svoltare a destra in via Piave.

Dal momento che l’intervento è eseguito in regime di urgenza e che allo stato attuale non è possibile prevederne in dettaglio tutti gli sviluppi, nei prossimi giorni e settimane seguiranno aggiornamenti in merito alla possibile riduzione o ampliamento delle modifiche alla viabilità stabilite inizialmente.