Santarcangelo. Forza Italia: pedonalizzazione piazza Marini

La chiusura di piazza Marini è progetto di cui sentiamo parlare da ormai 25 anni, come mai fino ad ora se ne è solo parlato? Saranno i segni dei carri armati sui marmi sotto i portici della piazza il motivo che hanno frenato l’idea delle amministrazioni che si sono succedute negli anni? Oppure sotto al parcheggio c’è qualcosa di cui non si vuole venire a conoscenza? Oppure c’è già un progetto dell’amministrazione di navette che mettano in collegamento il centro con il parcheggio dell’area campana?

E’ vero che per l’area campana sarebbe previsto lo sviluppo di almeno 200 mq di zona commerciale come dettagliato nel documento votato nel mandato Vannoni 2?

È ora che l’ammirazione dica la varietà!!!

Poco credibile e piuttosto inutile per l’opposizione ci pare l’intervento del consigliere Stanchini di Alleanza civica lista di Borghini: oggi scrive che è contrario alla chiusura della piazza Marini quando solo qualche mese fa lo stesso Stanchini dichiarò in Consiglio Comunale che era favorevole alla pedonalizzazione di piazza Marini, seppur in precedenza aveva votato contro al PUM (PIANO URBANISTICO DI MOBILITÀ), che prevedeva proprio la pedonalizzazione di piazza Marini!

Dopo le sue dichiarazioni Stanchini ricevette anche l’elogio del Sindaco Parma che sulla stampa locale gli fece i complimenti…traete voi le vostre conclusioni…!!!

Chi sa se il consigliere Stanchini vorrà spiegare tutto queste giravolte e soprattutto vorrà spiegare che tipo di opposizione ha intenzione di fare per i prossimi cinque anni? Soprattutto lo spieghi agli elettori che magari erano convinti di dare un voto all’opposizione e non ad un alleato del PD.

Per Forza Italia la priorità sono i parcheggi per i residenti e le attività commerciali, ma non lontani dal centro, da questo punto non si può prescindere se si vuole veramente pensare a una riprogettazione del centro di Santarcangelo.

Walter Vicario

Coordinatore Commissario