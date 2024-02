Santarcangelo. Forza Italia: Via Balducci in condizioni vergognose

A pochi mesi di distanza dalle elezioni comunali, arrivano in abbondanza le promesse per l’esecuzione di alcune opere delle quali fino ad ora l’amministrazione si è completamente disinteressata.

Non è un caso se sulla stampa e sui social compaiono quotidianamente le promesse del candidato Sindaco del PD Filippo Sacchetti che non risparmia le parole e assicura di portare a termine tanti progetti che i cittadini aspettano da anni.

La domanda che sorge spontanea è: perché queste opere così importanti non sono state realizzate fino ad ora? In fondo questa amministrazione è alla guida della città da dieci anni eppure solo adesso si accorgono dell’urgenza di portare a termine una serie di interventi che vengono sbandierati con orgoglio e senza omettere che saranno ultimati DOPO LE ELEZIONI.

Il messaggio è chiaro, una sorta di “do ut des” nei confronti dei cittadini.

Sarebbe opportuno che il candidato sindaco, nonché attuale assessore in carica con delega a Pianificazione urbanistica e sviluppo sostenibile, Edilizia privata, Patrimonio, Politiche per la sicurezza, si occupasse ad esempio urgentemente di una situazione segnalata più volte dai cittadini residenti nella zona ormai divenuta drammatica: si tratta dello stato in cui versa la via Balducci – tratto da via Rastellino direzione Savignano Sul Rubicone dove ormai diventa pericolosa la percorrenza per i veicoli dato il dissesto della strada; se non fosse noto all’assessore e a tutta la Giunta lo stato in cui si trova la strada, alleghiamo le foto che documentano come e quanto in questi anni l’amministrazione abbia completamente ignorato il problema, lasciando che arrivasse a livelli vergognosi!

Invitiamo pertanto l’amministrazione impegnata in campagna elettorale a farsi carico di questa situazione che diventa ogni giorno più rischiosa per tutti i cittadini, senza necessariamente attendere la conferma della eventuale elezione perché l’incolumità e la sicurezza delle persone non deve essere subordinata al voto ma va tutelata da chi è attualmente e si candida ad esserlo nuovamente rappresentante di una comunità.

Proponiamo che uno dei due grandi fossati che hanno eroso la banchina vengano chiusi con tubazioni adeguate alle dimensioni, poiché le due isole create (come da foto) sono inutili, soldi buttati semmai utili alla fermata per cedere il passaggio di una bicicletta e/o un motorino, i soliti lavori inutili.

Walter Vicario

Coordinatore Commissario