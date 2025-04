Santarcangelo. Furto al centro ippico “Le Querce”: la comunità si mobilita per aiutare la struttura

Il centro ippico “Le Querce”, situato a Santarcangelo di Romagna, ha recentemente subito un furto che ha colpito non solo la struttura, ma anche l’intera comunità locale. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, ignoti hanno fatto irruzione nel maneggio, portando via una decina di testiere per cavallo, tre selle e il contenuto di una cassaforte, che conteneva i fondi destinati sia alla gestione del centro che alle cure di due cavalli malati.

Per far fronte ai danni subiti, i familiari di Alice Arcangeli, proprietaria del centro, hanno avviato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Nella descrizione dell’iniziativa, i familiari hanno sottolineato l’importanza di “Le Querce” come un luogo costruito con dedizione e passione, dedicato all’amore per gli animali e all’educazione al loro rispetto.

L’appello ai cittadini è chiaro: ogni piccolo contributo può fare la differenza per aiutare la struttura a riprendersi e continuare il proprio operato. La risposta della comunità è stata immediata, con la raccolta che ha già raggiunto la somma di 4.100 euro grazie alla generosità di numerosi donatori.

Per chi volesse partecipare a questa iniziativa, è possibile farlo attraverso il link della campagna GoFundMe, contribuendo così a sostenere un’importante realtà locale.