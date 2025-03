Santarcangelo. Hera, prorogato fino al 4 aprile l’intervento sulla SP49

La Provincia di Rimini ha prorogato fino al 4 aprile l’ordinanza per i lavori nel tratto della SP49, via Trasversale Marecchia, compreso tra la rotatoria di via della Resistenza/Dante Di Nanni/Ugo Bassi e quella con la Strada di Gronda.

L’intervento di Hera è finalizzato al collegamento degli allacci alla nuova condotta idrica lungo la provinciale, nell’ambito del maxiprogetto di riqualificazione della rete acquedotto per la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino.

Nel corso dell’intervento di questa mattina (martedì 25 marzo), i lavori hanno richiesto l’occupazione di parte della carreggiata, causando il rallentamento della circolazione del traffico soprattutto nella prima mattinata. All’insufficienza dell’impianto semaforico temporaneo hanno posto rimedio gli agenti della Polizia locale Valmarecchia, presenti sul posto fin dalle 8,15 del mattino, e in un secondo momento i movieri inviati dalla Provincia di Rimini.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni con la realizzazione gli allacciamenti lungo tutto il tratto di via Trasversale Marecchia compreso tra le due rotatorie, con modifiche puntuali alla viabilità nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere, regolamentate da impianto semaforico o movieri in caso di necessità.

Comune di Santarcangelo