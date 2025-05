Santarcangelo. Il 17 e 18 maggio torna Balconi Fioriti

Come ogni anno, con l’arrivo della primavera a Santarcangelo torna Balconi Fioriti, la manifestazione dedicata a piante, fiori, natura e benessere, che animerà piazza Ganganelli e le vie del centro sabato 17 e domenica 18 maggio, con una serie di iniziative in anteprima già da giovedì 15 e venerdì 16.

Giovedì 15 maggio alle ore 20,30 la biblioteca Baldini ospita infatti la conferenza stampa di presentazione dell’evento, “La mission della crescita sostenibile”, mentre venerdì 16 maggio alle ore 21,15 la Filodrammatica Lele Marini propone al Lavatoio un omaggio alla raccolta di Tonino Guerra “Arrivano le donne”.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Noi della Rocca con il patrocinio dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione CittàSlow, prenderà avvio a pieno ritmo dalla prima mattina di sabato 17 maggio. Per l’intero fine settimana in piazza Ganganelli sarà presente la mostra mercato di piante, fiori, giardinaggio e artigianato, mentre gli allestimenti floreali di “Balconi in fiore” adorneranno le vie del centro commerciale naturale. I portici del Municipio ospiteranno invece la mostra di disegni e progetti della scuola Pascucci “Il sentiero della pace” e il mercatino dei libri già letti del gruppo Amici biblioteca Santarcangelo.

Oltre alle installazioni e agli allestimenti floreali, sabato 17 e domenica 18 saranno presenti anche i settori commerciali dedicati al verde (in piazza Ganganelli e nelle vie Molari e Matteotti), all’artigianato (nelle vie Andrea Costa, Ludovico Marini e Cavour), alle opere dell’ingegno (sotto ai portici di via Garibaldi e di piazza Ganganelli). Piazza Marini, invece, per due giorni diventerà la piazza degli orti, con i produttori agricoli e i prodotti del territorio, mentre via Andrea Costa ospiterà diversi punti ristoro di gastronomia romagnola.

Diverse, infine, le attività proposte per la due giorni della manifestazione: sabato 17 in piazza Ganganelli ci sarà ad esempio un omaggio al maestro delle api Carlo Carlini, un nuovo appuntamento con le speciali visite guidate della Pro loco “Cinque personaggi in cerca…” e la quarta giornata del campionato di Serie D specialità Open di tamburello, in programma allo Sferisterio alle ore 21 di sabato e alle 10 di domenica.

Tre, invece, le camminate in programma domenica 18 maggio, tra cui quella lungo il fiume Uso alla ricerca delle erbe spontanee, condotta dal professor Roberto Giorgetti in partenza alle ore 10 dal parcheggio Cappuccini. L’arte e la bellezza saranno al centro anche della mostra di pittura e scultura al Campo della Fiera, dell’incontro con la professoressa Franca Fabbri per Libra alle ore 16,30 presso la Celletta Zampeschi e dello spettacolo teatrale “Il lato imperfetto delle cose”, in programma alle ore 20,45 al teatro Lavatoio.

L’evento clou della manifestazione, in programma sempre domenica 18 maggio alle ore 18 presso lo spazio eventi di piazza Ganganelli, sarà come da tradizione la premiazione dei concorsi a cura di Noi della Rocca e Città Viva. Quattro le categorie in gara: premio balcone cittadino, balcone fiorito, creatività e vetrina.

Comune di Santarcangelo