Santarcangelo. Il Campus internazionale di musica diventa Stradivari international music academy

Il Campus internazionale di musica, che da oltre dieci anni l’associazione Classic All Music organizza a Santarcangelo, con l’edizione 2025 diventa Stradivari international music academy, rafforzando la collaborazione con gli eredi del Maestro liutaio Antonio Stradivari. In particolare grazie alla collaborazione tra Alberto Casadei e Luca Stradivari, giovane musicista e liutaio che da anni ha istituito un’accademia musicale a Shangai, in Cina, si è arrivati a rilanciare questo importante progetto, unico in Italia, proprio a Santarcangelo.

Dopo la collaborazione attivata nel 2024 per il concerto di fine Campus musicale alla Rocca malatestiana, dunque, associazione Classic All Music e Stradivari Academy tornano a collaborare per una nuova edizione dell’iniziativa che porta a Santarcangelo dodici concerti di musica classica da domani (martedì 29 luglio) a sabato 23 agosto.

“Ormai da anni, il Campus è un evento culturale internazionale pienamente affermato nel settore, con giovani di tutto il mondo che raggiungono Santarcangelo per perfezionare la propria formazione musicale” spiega il sindaco Filippo Sacchetti. “Dopo la sinergia positiva dello scorso anno, la collaborazione tra Classic All Music e Stradivari Academy ha prodotto un’iniziativa di risonanza globale, la prima accademia internazionale che porta avanti l’eredità di Antonio Stradivari nella formazione di giovani musicisti in Italia. Questo evento straordinario si svolge a Santarcangelo – conclude il sindaco – offrendo alla comunità dodici concerti di musica classica di alta qualità e quasi tutti gratuiti”.

Il programma completo dei concerti prenderà il via domani (martedì 29 luglio) alle ore 21 con il trio chitarristico malatestiano protagonista al teatro Lavatoio, dove giovedì 31 luglio sempre alle 21 si svolgerà la masterclass di canto lirico del Maestro Bruno De Simone. Nel fine settimana ancora al Lavatoio andrà invece in scena il “Flute festival”, con il concerto dei docenti sabato 2 agosto e l’esibizione di solisti e musica d’insieme domenica 3 agosto, entrambi alle ore 21.

Giovedì 7 agosto un doppio appuntamento: alle ore 18 la junior orchestra diretta da Silvia Leoni sarà protagonista al teatro Lavatoio, mentre alle ore 21,30 i portici dello Iat accoglieranno l’esibizione dell’ensemble di fiati. Dopo l’appuntamento con solisti e musica d’insieme di sabato 9 agosto alle ore 20,30, il Lavatoio ospiterà anche i concerti della settimana successiva, entrambi per solisti di archi, giovedì 14 e domenica 17 agosto sempre alle ore 18,30.

L’ultima settimana di concerti comincerà martedì 20 agosto con solisti e musica d’insieme, alle ore 20,30 ancora al teatro Lavatoio, dove venerdì 22 agosto alle ore 17,30 si svolgerà anche la maratona musicale di solisti e musica d’insieme. Gran finale sabato 23 agosto, con il concerto conclusivo diretto da Claudio Casadei in programma alle ore 18,30 alla Rocca malatestiana, unico appuntamento della rassegna con ingresso a pagamento.

