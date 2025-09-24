Santarcangelo. Il gazebo di piazza Ganganelli diventa GAZAbo

Uno spazio di libertà, sostegno e solidarietà, un inno alla pace e di denuncia del genocidio in corso a Gaza lanciato dal cuore della città. Il Comune di Santarcangelo mette a disposizione il gazebo di piazza Ganganelli ai gruppi consigliari e alle associazioni che vogliano manifestare in una sorta di presidio permanente contro la barbarie in corso in Medio Oriente.

Il gazebo, ribattezzato per l’occasione “GAZAbo”, è dotato di un televisore con cui sarà possibile seguire in diretta la spedizione di pace della Global Sumud Flotilla in rotta proprio su Gaza e chi voglia contribuire al presidio permanente potrà rivolgersi al Comune.

“Nel giorno di celebrazione della Liberazione di Santarcangelo e della nostra Resistenza e all’indomani del nuovo attacco al largo di Creta, apriamo un presidio di resistenza civile e sostegno ai “resistenti” di oggi. Dei nostri connazionali e dei nostri rappresentanti politici a bordo della Flottilla. Uno spazio che mettiamo a disposizione di tutti coloro che vogliono unirsi a questo grido collettivo di pace” annuncia il sindaco Filippo Sacchetti.

Per informazioni su come aderire contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico ai numeri 0541/356.236 – 285, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Comunicato Stampa – Comune di Santarcangelo