Santarcangelo. Il monumento ai caduti di Sant’Ermete inaugurato dopo il restauro

Inaugurato questa mattina (lunedì 28 aprile) il monumento ai Caduti di Sant’Ermete, dopo il recente restauro, con una giornata di festa e memoria dedicata agli alunni della scuola primaria Fratelli Cervi.

La mattinata si è aperta con i saluti della dirigente Silvana Rinaldi e del sindaco Filippo Sacchetti, seguiti dalle letture a cura delle volontarie del gruppo Reciproci Racconti, compreso un suggestivo ricordo della famiglia Cervi alla quale è intitolata la scuola di Sant’Ermete. A seguire le testimonianze di Adamo Pesaresi, già dirigente delle scuole medie di Verucchio, e di Salvatore Pipicella, per anni insegnante proprio alla primaria della frazione. Dopo canti e poesie recitati da bambini e bambine delle classi coinvolte, il gruppo si è trasferito all’esterno per la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti, seguita dall’intervento conclusivo della presidente dell’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio.

L’intervento di restauro, condotto tra febbraio e aprile, ha rinnovato il monumento – profondamente danneggiato dagli agenti atmosferici – secondo le indicazioni dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In dettaglio, sono state rimosse e sostituite le parti ammalorate dell’intonaco, ricostruite di porzioni di scalini e basamento mancanti, ripulite e stuccate le lastre di marmo e gli elementi in cemento, ripristinata la leggibilità delle lettere incise con colori a vernice: ora sono nuovamente leggibili i nomi dei residenti della frazione caduti nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale.

Le iniziative per l’80° anniversario della Liberazione, invece, proseguiranno mercoledì 30 aprile alle ore 21 con l’incontro “Una città resistente” in biblioteca Baldini: nell’occasione, lo storico Andrea Santangelo presenterà le risultanze della sua ricerca sulla Resistenza e i deportati santarcangiolesi condotta a partire dal volume “La notte delle bandierine rosse”.

La rassegna “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro” – che si concluderà proprio il 30 aprile dopo una settimana di iniziative – è realizzata con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Filippo Sacchetti che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e altre associazioni del territorio, istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, scuole e forze politiche locali.