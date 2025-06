Santarcangelo. Il sindaco Filippo Sacchetti in Corea del Sud per l’assemblea internazionale di Cittaslow

Il sindaco Filippo Sacchetti ha partecipato nei giorni scorsi a momenti istituzionali, incontri ufficiali, nonché all’assemblea internazionale di Cittaslow nella contea di Wando in Corea del Sud.

Tra gli interventi degli enti membri, previsti in apertura del seminario organizzato dal network di cui fa parte anche Santarcangelo dal 2010, quelli del vice presidente e coordinatore di Cittaslow international della Corea del Sud, Bon Sohn, del coordinatore del comitato scientifico dell’organizzazione, Giuseppe Roma, del sindaco della cittadina francese Le Haillan, Andrea Kiss, e quello del sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, che ha presentato brevemente la Città dei 15 minuti e le politiche santarcangiolesi dedicate al buon vivere: dalla rete delle ciclabili per una mobilità sostenibile all’enogastronomia di qualità, fino al presidio slow food della Cipolla dell’Acqua.

Alla giornata assembleare hanno partecipato anche altre istituzioni – Università, Comuni e associazioni – da Spagna, Turchia, Olanda, Polonia, Cipro, con interventi dedicati al turismo, all’agricoltura e alla mobilità slow, all’educazione, all’economia e alla crisi climatica. Proprio rispetto a quest’ultimo tema, l’assemblea si è conclusa con la dichiarazione di Wando “Cittaslow for sea: Marine ecosystem protection and evaluation” (“Cittaslow per il mare: protezione e valorizzazione dell’ecosistema marino”), presentata dal presidente di Cittaslow international, Mauro Migliorini, e dal sindaco di Wando, Woochul Shin.

“Si stanno concludendo in Corea giornate molto interessanti di assemblea internazionale e incontri con i sindaci di Cittaslow, l’unica rete internazionale che permette alle città di tutto il mondo di confrontarsi su valori, identità e progetti, con una determinazione scientifica e un rapporto sempre più forte con l’università. Città che condividono l’idea di uno sviluppo dolce, equilibrato e inclusivo, attento all’ambiente, al valore della natura, alla cultura e all’agricoltura, che è cibo e paesaggio” commenta il sindaco Filippo Sacchetti.

“Dopo il seminario che abbiamo organizzato a Santarcangelo e la partecipazione a quello di Parma – prosegue i primi cittadini – in Corea ho avuto la possibilità di scambiare esperienze con colleghi sindaci provenienti da Belgio, Francia, Germania, Polonia, Corea del Sud, Spagna, Turchia, Taiwan e illustrare il percorso che stiamo costruendo. Il mio intervento sul tema ‘The time bank, and the 15 minute city: the slow future is coming’ ha raccontato la storia della Banca del Tempo di Santarcangelo, la prima nata in Italia, e tutto il lavoro fase di avvio per la rivoluzione culturale, prima ancora che strutturale, della nascitura Città dei 15 minuti, anche in questo caso un’esperienza pilota in Italia”.

“Il futuro sostenibile sta arrivando, aprendo finestre e confronti molto interessanti” prosegue il primo cittadino, concludendo: “La cosa che mi sorprende di più di questo viaggio che da Seul mi ha portato poi a Wando, Damyan e Yesan è che si incontrano valori e culture diverse, ma allo stesso tempo problemi simili e soluzioni che alla fine si riconducono sempre a punti comuni: le Cittaslow sono città di pace, che perseguono il buon vivere, in armonia con la tradizione e la cultura profonda che è sempre una bussola forte verso il futuro”.