Santarcangelo illumina il borgo con farfalle giganti e lancia la stagione estiva delle Shopping Night

Si accende l’estate a Santarcangelo con un programma di eventi che promette di animare il centro storico e rilanciare il commercio locale. Organizzata dall’associazione Città Viva, la stagione estiva di manifestazioni prende il via venerdì 13 giugno con “Balla”, una festa dedicata alla danza e prima vera Shopping Night della città.

Una notte di danza e shopping sotto le stelle

L’evento, che si svolgerà il 13 e 14 giugno, prevede l’apertura serale prolungata dei negozi nel cuore del borgo, con strade illuminate e animate da esibizioni di scuole di ballo locali. Il pubblico potrà assistere a performance di tango, danza del ventre, liscio, capoeira, folk e country in diverse piazze e vie principali, tra cui via Matteotti, via Cavour, via Don Minzoni e via Saffi.

Accanto allo shopping e alla musica, sono previsti mercatini artigianali e momenti di arte di strada, per rendere l’atmosfera della serata ancora più coinvolgente e vivace.

Farfalle luminose come simbolo poetico e culturale

Elemento distintivo della manifestazione sono le due sculture luminose a forma di farfalla, ispirate ai disegni e alle poesie di Tonino Guerra, uno dei maggiori poeti e intellettuali legati a Santarcangelo. Le installazioni, realizzate da Città Viva con la collaborazione di Elettro Star e il sostegno di Banca Malatestiana, sono collocate lungo la Contrada dei Fabbri, lungo un percorso che collega il centro storico al MUSAS, il museo storico e archeologico della città.

Queste farfalle giganti rappresentano un omaggio simbolico all’opera di Tonino Guerra, rinsaldando il legame tra arte, cultura e territorio. Il compositore Andrea Guerra, intervenuto in rappresentanza del Museo Centro Studi Tonino Guerra, ha espresso il sostegno istituzionale all’iniziativa, definendo la collaborazione un segno tangibile del rapporto tra i “Luoghi dell’Anima” e l’associazione organizzatrice.

Cultura e commercio, un connubio vincente

Durante le serate di “Balla” ogni acquisto nei negozi aderenti darà diritto a un ticket per una visita guidata alla Santarcangelo Sotterranea, promossa in collaborazione con la Pro Loco. Questa proposta mira a creare un filo conduttore tra attività commerciale e patrimonio culturale, incentivando i cittadini e i turisti a scoprire le bellezze nascoste della città.

La poesia di Tonino Guerra come ispirazione

Il titolo della manifestazione e la scelta delle farfalle luminose rimandano a una celebre poesia di Tonino Guerra, che descriveva la felicità come “una massa di volte in volo”. Le farfalle che ora illuminano il borgo sono quindi simbolo di gioia, leggerezza e rinascita, concetti chiave per un’estate che vuole ripartire all’insegna della socialità e della cultura.

Un’estate ricca di eventi con Città Viva

“Balla” è solo la prima di una serie di iniziative estive firmate Città Viva, che intende coinvolgere cittadini, turisti e commercianti in momenti di festa e condivisione nel centro storico di Santarcangelo.