Santarcangelo. Inaugurata la rotatoria di San Vito. Presenti i sindaci Jamil Sadegholvaad e Filippo Sacchetti, gli assessori Morolli e Mussoni, le ditte esecutrici dei lavori e l’artista Nikki Rifiutile

È stata inaugurata questa mattina (giovedì 28 novembre) la rotatoria di San Vito che ha sostituito l’impianto semaforico all’incrocio tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e SP136 “Santarcangelo mare”.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, gli assessori ai lavori pubblici Mattia Morolli e Michela Mussoni, i rappresentanti del consorzio che ha eseguito le opere, e l’artista della comunità di Mutonia Nikki Rifiutile – che ha realizzato il grande gallo romagnolo a ornamento della rotatoria – accompagnata da alcune delle persone che hanno donato materiali all’artista per la realizzazione dell’opera.

L’intervento di messa in sicurezza, che comporta anche un notevole snellimento del traffico, si è concluso nelle scorse settimane con la realizzazione dei percorsi ciclopedonali protetti che consentiranno l’attraversamento in totale sicurezza dell’incrocio che separa San Vito, Casale San Vito e Santa Giustina.

“La messa in sicurezza di questo tratto rappresenta un intervento fondamentale per migliorare i collegamenti tra i territori dei due comuni – affermano congiuntamente il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli –. Siamo particolarmente soddisfatti di poter inaugurare oggi quest’opera, attesa e di grande importanza in un’area in cui i due comuni sono confinanti. Si tratta di un incrocio caratterizzato da un elevato volume di traffico, poiché collega punti strategici come il casello autostradale di Rimini Nord, l’abitato di San Vito, la zona artigianale vicino alla frazione di Santa Giustina e il capoluogo di Santarcangelo. In particolare, l’intervento ha reso più scorrevole la circolazione sulla Tolemaide, facilitando i collegamenti tra le località di Casale San Vito, Santa Giustina e il centro di Santarcangelo. Il progetto, elaborato dai tecnici del Comune di Santarcangelo, è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto residenti di entrambi i comuni per eliminare il vecchio incrocio semaforizzato e mettere in sicurezza la viabilità. Con l’inaugurazione di questa mattina, celebriamo non solo un passo avanti nella mobilità del nostro territorio, ma anche l’importanza di un lavoro svolto in sinergia e ascolto con la cittadinanza.”

“Le asfaltature in corso in questi giorni in diverse vie di San Vito consentiranno di ripristinare il manto stradale dopo gli importanti lavori di realizzazione della rotatoria e del nuovo percorso ciclopedonale di via San Vito, che nei prossimi mesi completerà idealmente il rinnovamento della viabilità e della mobilità sostenibile nella frazione” dichiarano il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, e la vice sindaca Michela Mussoni. “Per la realizzazione della grande statua del gallo romagnolo ci teniamo in particolare a ringraziare l’artista Nikki Rifiutile, tutti coloro che hanno contribuito attraverso la fornitura dei materiali di recupero con cui è stata assemblata e l’impresa esecutrice dei lavori per averla donata alla collettività grazie a una miglioria progettuale. Da oggi – concludono sindaco e vice – questo incrocio non sarà solo meno trafficato e pericoloso, ma anche una bellissima porta d’ingresso a Santarcangelo per chi arriva dal casello autostradale”.

La realizzazione della rotatoria, nonché della messa in sicurezza complessiva dell’incrocio e la riqualificazione dei sottoservizi ha richiesto una spesa complessiva di 950mila euro, ripartita fra gli enti sulla base degli impegni assunti con la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa: la spesa è sostenuta dal Comune di Santarcangelo con circa 643mila euro – parte dei quali derivanti dai contributi di sostenibilità di un accordo urbanistico – mentre il Comune di Rimini partecipa con un contributo di oltre 257 mila euro e la Provincia con ulteriori 50mila euro.

Comune di Santarcangelo