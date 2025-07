Santarcangelo. La dichiarazione del sindaco Filippo Sacchetti sull’attacco alla pastasciutta antifascista

È in corso una vergognosa campagna social che fomenta odio sulle varie iniziative delle pastasciutte antifasciste, a Santarcangelo come in altri Comuni della Provincia: un’ondata di insulti e attacchi fuori contesto che sta inondando la Rete con migliaia di commenti, anche di profili fake, che deve far riflettere e tenere le antenne alzate.

Alla luce di questa campagna di odio è ancora più importante difendere i valori in cui crediamo e su cui si fondano la nostra Repubblica e la nostra città, attraverso iniziative che rinnovino sempre l’attenzione sul periodo terribile del fascismo.

Santarcangelo si dichiara ed è da sempre antifascista, lo ribadisce in ogni occasione e lo manifesta anche con momenti come questi, che organizza grazie all’impegno di associazioni come l’ANPI, e difenderà sempre dall’ignoranza dilagante e da chi li usa come pretesto.

Rispondiamo alla violenza verbale, figlia della peggiore violenza della storia italiana, rinnovando l’invito a esserci, a sedersi idealmente a Casa Cervi, lì dove la pastasciutta antifascista è nata e con il tempo è diventata per fortuna una tradizione diffusa in tutta Italia e un inno alla libertà.

Vi aspettiamo venerdì sera sotto i portici del Municipio.

Comune di Santarcangelo