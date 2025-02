Santarcangelo. La Fiera di San Martino candidata al Premio Italive.it, votazioni sul portale aperte fino a fine anno

Una vetrina nazionale per San Martino: la Fiera appena conclusa è stata censita nel portale italive.it e ammessa alle votazioni per il Premio Italive.it, promosso da Consumerlab e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l’italia / Wonders, la collaborazione di Coldiretti, il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Il portale italive.it informa i viaggiatori su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati, anche per incentivare la scoperta delle eccellenze enogastronomiche.

Le votazioni espresse dai visitatori, che saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una commissione di esperti, determineranno il vincitore del premio 2024: è possibile votare per la Fiera di San Martino fino al 31 dicembre sul sito https://italive.it/fiera-di-san-martino/.

Nel frattempo, le iniziative legate alla Fiera si concluderanno domenica 17 novembre con la 50^ edizione della Cheursa di Bech, organizzata dall’Atletica Rimini Nord Santarcangelo. La corsa, che ogni anno chiude idealmente il programma della Fiera, quest’anno sarà interessata da una variazione di percorso per la concomitanza con le elezioni regionali: la gara podistica, infatti, si trasferirà dal centro alla zona dello stadio, senza il tradizionale passaggio sotto all’Arco.

Dopo il ritrovo alle ore 8 presso lo stadio Mazzola, la partenza è prevista dal parcheggio di via della Resistenza di fronte al PalaSgr: alle ore 9 al via la camminata ludico motoria – con tre possibili percorsi da 2,8, 6 e 8 km – mentre la Corsa vera e propria partirà alle ore 10 e si snoderà lungo un circuito di 10 km.

Comune di Santarcangelo