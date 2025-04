Santarcangelo. “L’Anima del Capodanno”, tutti i dettagli sull’evento. Deroghe e divieti in vigore per lo svolgimento della manifestazione

Santarcangelo saluterà l’arrivo del nuovo anno in piazza Ganganelli e in vari punti del centro città con lo spettacolo di videomapping sull’Arco realizzato dal visual designer Luca Agnani e la musica targata Bradipop Club, Melody Mecca e Afrofellonike.

Per iniziare nel migliore dei modi la notte di San Silvestro, ristoranti e osterie proporranno come di consueto aperitivi e cene, piatti e drink a tema, mentre in alcuni locali e bar si troverà musica con dj per tutta la serata. La festa vera e propria – organizzata per il terzo anno da Città Viva – comincerà a mezzanotte in piazza Ganganelli, per poi proseguire con diverse iniziative diffuse nei locali del centro.

In piazza Ganganelli, a partire dalle ore 23,30 prenderà il via l’anteprima musicale a cura del Bradipop, mentre a segnare l’inizio del nuovo anno sarà lo spettacolo di videomapping sull’Arco monumentale a cura di Luca Agnani, visual designer esperto in animazione e video mapping 3D. Agnani ha iniziato dal 2010 a lavorare sulle più importanti architetture italiane e internazionali, creando uno stile personale, colorato e pittorico che unisce la monumentale bellezza dell’architettura all’effimero della proiezione.

A seguire, i migliori deejay di Bradipop Club, Melodj Mecca e Afrofellonike apriranno le danze in piazza Ganganelli con due proposte musicali: musica italiana anni ’80 e ’90 in una pista, sonorità afro e reggaeton nell’altra. A pochi passi di distanza, nel cuore del borgo, una proposta musicale e artistica d’eccezione. Caffè Commercio e Oltreborgo ospiteranno l’animazione curata dal progetto artistico “Al Centro dell’Anima”, che porterà nei due locali del borgo dj set e intrattenimento, spaziando tra diversi generi musicali per creare un’atmosfera unica. Tra i protagonisti della serata spicca il dj Cristian Fornino, in arte 4neeno, pronto a rendere indimenticabile la notte di Capodanno.

Deroghe e divieti

Per consentire lo svolgimento dell’evento, sarà vietato transitare dalle ore 23,30 di martedì 31 dicembre alle ore 00,30 di mercoledì 1° gennaio 2025: in via di piazza Marini nel tratto compreso tra via Felici e via Verdi; in via Costa, dall’ingresso in direzione di piazza Ganganelli, tra via Montevecchi e via Felici; in via Garibaldi tra via Dante di Nanni e via Pascoli; in via Pascoli tra via Da Serravalle e viale Mazzini; nello stesso viale Mazzini tra via Pascoli e via Bruno nonché, in ingresso da via Braschi verso piazza Ganganelli, tra via Bruno e via IV Novembre. Otto gli agenti della Polizia locale in servizio a presidio dell’evento, mentre Hera effettuerà un servizio straordinario di fornitura bidoni e pulizia stradale per mantenere e ripristinare il prima possibile la situazione della piazza e delle vie del centro commerciale naturale.

I festeggiamenti del Capodanno si protrarranno come di consueto fino alle prime ore del mattino grazie all’ordinanza di deroga degli orari che consente in via eccezionale l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e lo svolgimento di dj set all’aperto e al chiuso fino alle ore 4, con progressivo abbassamento della musica a partire dalle ore 3 e chiusura effettiva delle attività alle 4. Nell’intera area interessata dalla manifestazione, inoltre, sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro dalle ore 19 fino alle ore 4. Allo stesso modo, non sarà consentito l’ingresso all’area della festa con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro, mentre sono vietati anche gli spettacoli pirotecnici, così come botti, petardi e simili su tutto il territorio comunale – se non autorizzati in precedenza – come previsto dal Regolamento di Polizia locale.

L’evento “L’Anima del Capodanno” è realizzato anche grazie al sostegno degli sponsor. In particolare, sono main sponsor Riviera Banca, Vici & C. spa, gruppo Forever House; altri sponsor: Fratelli Anelli, Centro petroli Baroni, Birgo Burger, L’isola del Tesoro, Romagna banca.

Comune di Santarcangelo