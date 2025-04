Santarcangelo. Lavori pubblici, i prossimi cantieri stradali: si parte lunedì 7 aprile

Da lunedì 7 aprile sono programmati alcuni interventi che interesseranno diverse strade del territorio santarcangiolese fino alla fine del mese di aprile.

Il tratto di via dell’Acero compreso tra le vie Emilia e del Carpino resterà chiuso al traffico dalle ore 8 di lunedì 7 aprile fino alle 18 di giovedì 24 per i lavori di razionalizzazione dell’incrocio nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del tratto di pista ciclopedonale lungo la stessa SS9. Quest’ultimo si ricollegherà con quello in corso di realizzazione dall’incrocio con via Bornaccino e via Ca’ Fabbri, completando di fatto il tratto urbano della pista ciclabile lungo la via Emilia. Al termine dell’intervento, l’incrocio avrà anche una regolamentazione del traffico definitiva, che prevede l’obbligo di svolta a destra in uscita da via dell’Acero sulla Statale 9.

In via Trasversale Marecchia proseguono invece i lavori di HERAtech per il collegamento degli allacci alla nuova condotta idrica lungo la provinciale, nell’ambito del maxiprogetto di riqualificazione della rete acquedotto per la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino.

Fino al 30 aprile, nel corso delle operazioni di allaccio, alcuni tratti della SP49 potrebbero essere percorribili a senso unico alternato regolato da impianto semaforico qualora il cantiere dovesse avere la necessità di allargarsi e impegnare la carreggiata. Tre gli incroci dove potrebbero verificarsi modifiche alla viabilità: entro la fine del mese, gli operatori dovranno infatti effettuare un collegamento nelle vie Scalone, Tevere e Secchia. Le ultime due strade saranno interessate da lavori che comporteranno il restringimento della carreggiata per la durata di due giorni e, se necessario, l’istituzione del senso unico alternato. Per via Scalone, invece, sono previste modifiche alla viabilità per la riorganizzazione temporanea dell’incrocio, che saranno comunicate con apposita segnaletica stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, fino al 20 aprile anche il tratto di pista ciclabile di via Trasversale Marecchia compresa tra le due rotatorie (con la strada di Gronda e con via della Resistenza) resterà chiusa.

Dall’8 all’11 aprile, infine, sono in programma i lavori di asfaltatura di Hera che interesseranno il tratto di via Vecchia Emilia compreso tra le vie Soardi e Variano, nei territori di Santarcangelo e Rimini. Dalle ore 7 alle ore 18 le operazioni di asfaltatura comporteranno l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, se necessario, da movieri.

Comune di Santarcangelo