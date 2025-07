Santarcangelo. Lavori pubblici, la Giunta approva l’asfaltatura di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per l’asfaltatura di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi: l’intervento da circa 145mila euro sarà eseguito dalla società in house Anthea.

In dettaglio, l’opera di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale riguarderà il tratto di 300 metri lineari compreso tra via Silvio Sancisi e via Giordano Bruno, per una superficie complessiva di circa 1.900 metri quadrati. L’intervento, che avrà una durata di circa 45 giorni, sarà eseguito tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Nel tratto interessato dall’intervento – che presenta diffusi ammaloramenti – sarà effettuata la fresatura superficiale nelle aree in cui questi non superano i quattro centimetri di profondità, mentre nelle zone in cui l’ammaloramento presenta cedimenti più profondi con fessurazioni ramificate sarà eseguita una fresatura approfondita con ripristino degli strati della pavimentazione in conglomerato bituminoso e delle piattaforme pedonali rialzate, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale.

“In collaborazione con Anthea, i nostri Servizi tecnici monitorano costantemente lo stato delle strade presenti sul territorio comunale, quindi siamo consapevoli che ci sono diverse arterie che richiedono un intervento di asfaltatura perché sono ammalorate” spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni. “Sulla base delle priorità determinate dallo stato della strada, del traffico che deve sostenere e delle segnalazioni provenienti dai cittadini, effettuiamo lavori di manutenzione e rinnovamento completo sia in centro che nelle frazioni, dove recentemente siamo intervenuti su due strade vicinali in collaborazione con il Consorzio di Bonifica”.

Comune di Santarcangelo