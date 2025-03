Santarcangelo. Maltempo, aggiornamento delle ore 15,30. Chiuso il ponte sull’Uso in via Andrea Costa

Il livello idrometrico del fiume Uso ha superato soglia 3, quindi il ponte di via Andrea Costa è chiuso al traffico: chiusi anche il tratto di via Cupa Sant’Ermete all’altezza del guado sul rio Mavone, il ponte bailey di San Vito e il sottopasso pedonale di via Costa per il Cimitero centrale.

Il Centro operativo comunale di Protezione civile resta attivo per monitorare la situazione e intervenire dove necessario: il numero di riferimento per le richieste d’intervento sul territorio è 0541/622705.

Comune di Santarcangelo