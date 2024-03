Santarcangelo. Maltempo, in via Cavallotti il restringimento della carreggiata per danni al cornicione della ex biblioteca

Il provvedimento urgente in vigore già da oggi (lunedì 4 dicembre)

Oltre ai danni già registrati nei giorni scorsi in vari punti del territorio, il forte vento di sabato 2 e domenica 3 dicembre ha danneggiato anche il manto di copertura dell’ex biblioteca, in particolare nella falda che si affaccia su via Cavallotti.

Per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza di veicoli e passanti, di conseguenza, il transito pedonale e la sosta sono stati interdetti per mezzo di transenne nell’area interessata già dalla giornata di oggi (lunedì 4 dicembre) fino alla conclusione delle opere di manutenzione necessarie al ripristino del tetto.

Nel tratto di via Cavallotti compreso tra via Pascoli e il civico 7, quindi, la carreggiata stradale risulta ristretta, è vietato il transito ai pedoni e la sosta ai veicoli, che devono inoltre circolare nella via rispettando il limite di velocità di 30 km/h.

Comune di Santarcangelo