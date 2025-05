Santarcangelo. “Mutonia è parte di Santarcangelo da 35 anni, da oggi subito al lavoro per stabilizzare definitivamente la sua presenza”

La Mutoid Waste Company non è “ospite” della nostra città da 35 anni, ma è parte di Santarcangelo. È una delle anime della comunità, una delle realtà che la rendono e ci rendono quello che siamo. Insieme ai nostri avvocati leggeremo quindi con attenzione la sentenza del Consiglio di Stato per valutare se sussistono nuovi possibili percorsi legislativi, ma restiamo fermi sulle nostre posizioni: se il provvedimento viene a ribaltare il pronunciamento del Tar, non cambia di una virgola le ragioni che ci hanno spinto a mettere in essere il Poc e le nostre intenzioni su Mutonia.

Arrivata come ospite del Festival dei Teatri 1990 grazie a un percorso artistico internazionale unico nel suo genere, la Mutoid Waste Company ha importato la Mutopia – la grande utopia del tutto che cambia e si trasforma – e negli anni ha contributo in maniera determinante a promuovere a Santarcangelo e sull’intero territorio provinciale la cultura del riuso, nonché una profonda e originale attenzione al rispetto dell’ambiente molto prima che questa sensibilità diventasse centrale nell’agenda sociale e politica.

Ad arricchire quindi la nostra città non solo con la sua straordinaria produzione artistica, ma anche sotto il profilo culturale nel senso più ampio del termine: non si tratta infatti solo di artisti, creativi e artigiani, ma di una comunità portatrice già 30 anni fa di un messaggio innovativo e compatibile al rispetto dell’ambiente e delle principali priorità dei nostri tempi.

Ha instaurato rapporti, aperto frontiere, collaborazioni che sono diventate vere e proprie condivisioni, è diventata talmente parte di Santarcangelo da essere insignita nel 2020 dell’Arcangelo d’Oro, il massimo riconoscimento che viene riconosciuto ai nostri cittadini.

Per la “salvaguardia” di Mutonia già nel 2013 erano state raccolte ben 11mila firme, la gente è scesa in piazza, ha manifestato, si sono pronunciati enti e istituzioni che travalicano i confini comunali.

Rispettiamo ogni sentenza e lo faremo anche in questo caso, ma ci metteremo subito al lavoro con gli uffici per far sì che questo pronunciamento diventi l’occasione per stabilizzare in maniera definitiva la permanenza della Mutoid Waste Company e completare il percorso di rigenerazione di quella che era un’area dismessa ed è diventata un punto di riferimento.

Comune di Santarcangelo