Santarcangelo. “Nei Luoghi dell’Anima” per la settimana di Natale Tutte le iniziative dal 19 al 27 dicembre

“Nei Luoghi dell’Anima. Il Natale di Santarcangelo di Romagna” si prepara a entrare nel vivo con gli eventi di avvicinamento e di festa per la settimana di Natale: tante le iniziative in programma da domani (giovedì 19) fino a venerdì 27 dicembre.

Domani sera (giovedì 19 dicembre) un triplo appuntamento con la cultura: al teatro Lavatoio (ore 21) la compagnia Michele Ifigenia/Tyche presenta una prova aperta di “Atteone”, promossa da Santarcangelo Festival nell’ambito del progetto ResiDance 2024 – Network Anticorpi XL. Sempre alle ore 21 ma alla Celletta Zampeschi va in scena il reading “La Locomotiva”, nell’ambito del progetto “Treno per il Novecento – Sui binari della Storia del Secolo Lungo in Emilia-Romagna”, realizzato dall’associazione Circolo dei Malfattori in collaborazione con ANPI Santarcangelo e il patrocinio della Regione. In biblioteca Baldini infine dalle ore 21,15 si rinnova invece la tradizione degli auguri di Natale, con Angelo Trezza che leggerà la “Lettera al padre” di Franz Kafka nel centesimo anniversario della morte del grande scrittore.

Da giovedì 19 a domenica 22 dicembre – e poi di nuovo da Natale a domenica 29 dicembre – alle ore 16,30 il C’entro Supercinema proporrà il film “Mufasa – Il Re Leone”, mentre venerdì 20 dicembre dalle 16,15 alle 17,45 sarà possibile visitare il presepe allestito dagli alunni alla scuola primaria Pascucci, aperto anche domenica 15 dalle 14,30 alle 18,30. La tombola dell’Avis prevista sempre per venerdì 20, invece, non si svolgerà e sarà recuperata venerdì 3 gennaio – anche in quel caso alle 20,30 presso il Centro Sociale Franchini – insieme alla cooperativa Akkanto.

Sabato 21 dicembre la giornata si aprirà con il saluto di fine anno dell’Amministrazione comunale, dalle ore 11 in Municipio, mentre alle 18 in biblioteca Baldini inaugurerà “Il mio paese. L’anima del legno nei miei lavori”, mostra di bassorilievi a cura di Francesco Maestri che dialogherà con Roberta Tamburini. Sabato 21 e domenica 22 dicembre tornano anche “Mani in Piazza. Il mercato delle idee” – con artigiani, artisti e produttori locali dalle 8,30 alle 19 in piazza Ganganelli – e gli artisti di strada dalle ore 16 alle 18,30: Seline (contact e fuoco), Lorenza (bolle di sapone) e Nicoletta (trampoliera). Domenica dalle 17,30, inoltre, l’incanto della neve sarà protagonista al Combarbio, per vivere a pieno lo spirito delle feste.

Lunedì 23 dicembre, dalle ore 11, presso il Centro per le Famiglie la Pro Loco presenterà le iniziative organizzate in occasione dell’80° anniversario del passaggio del fronte a Santarcangelo, frutto di un progetto realizzato da sette Pro Loco della Provincia di Rimini vincitore di un bando regionale. Alle 16,30 appuntamento in biblioteca con le “Letture di Natale” a cura delle lettrici volontarie del gruppo Reciproci Racconti, mentre in serata (ore 19) al C’entro Supercinema andrà in scena Short Talks – Tre autori, tre cortometraggi”, con la proiezione di tre film seguita dal dialogo con i registi.

Martedì 24 dicembre in piazza Ganganelli Valmarecchia Comunità Solidale e ANPI proporranno “La Vigilia insieme”, momento di condivisione per tutta la cittadinanza, con la colazione dalle 8,30 alle 11 e l’aperitivo con intrattenimento dalle 18 alle 19,30. Sempre in piazza e nelle vie del centro, appuntamento speciale della vigilia anche con “Mani in Piazza. Il mercato delle idee” (ore 8,30-19) e l’arte di strada di Skizzo Jf (giocoleria itinerante) dalle 16 alle 18,30.

Venerdì 27 dicembre, infine, alle ore 16 il teatro Lavatoio ospita “Chi ha rubato il Natale?”, esibizione di danza a cura di AG23, e “Geppone e il vento tramontano”, spettacolo di burattini di Teatro Pellidò, con la partecipazione dell’accademia musicale Luigi Bianchi e merenda a cura di Valmarecchia Comunità Solidale (ingresso a offerta libera a sostegno dell’emporio solidale “U i è da magné” di Santarcangelo).

Comune di Santarcangelo