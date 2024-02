Santarcangelo. Oggi alle 15,30 il funerale di Davide Bertozzi nella chiesa di Sant’Ermete a Santarcangelo

Davide Bertozzi, molto noto nel mondo del ciclismo romagnolo, è recentemente scomparso a 61 anni dopo una battaglia contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Nato nel 1962, Bertozzi era famoso nel mondo del ciclismo, specialmente per le sue competenze in mountain bike e gran fondo, avendo vinto la Medio Fondo della Nove Colli nel 1996. Membro del Team del Capitano, fondato dal fratello Daniele, Bertozzi viveva a Santarcangelo e lascia tre figli. Era noto anche per il suo impegno nell’organizzazione di eventi e gare ciclistiche. La comunità ciclistica ricorda con affetto la sua figura allegra, giocosa e umile. Il funerale si terrà oggi 21 novembre alle 15,30 nella chiesa di Sant’Ermete a Santarcangelo.