Santarcangelo, oltre 23mila euro vinti al Lotto: boom di premi in Emilia-Romagna

Il gioco del Lotto continua a regalare soddisfazioni in Emilia-Romagna, con una vincita di 23.250 euro centrata sabato scorso a Santarcangelo, grazie a tre ambi e un terno giocati in Galleria La Fornace. Questa somma si inserisce in un quadro regionale particolarmente positivo che ha visto nel weekend altri importanti colpi.

Venerdì, a Terre del Reno (Ferrara), è stato registrato un premio da 34.500 euro ottenuto con una serie di combinazioni fortunate in corso Italia, mentre a Solignano (Parma), in via Fondovalle, una vincita da 21.660 euro è stata raggiunta con sei ambi, quattro terni e una quaterna. Anche a Reggio nell’Emilia, in via Fratelli Cervi, è stato centrato un premio di 13.750 euro con tre ambi e un terno.

Nel complesso, l’ultimo concorso nazionale del Lotto ha distribuito premi per un totale di 4,7 milioni di euro su tutto il territorio italiano, portando a oltre 740,7 milioni la somma vinta dall’inizio del 2025.

Questi dati confermano come il Lotto rimanga uno dei giochi più amati e frequentati dagli italiani, con l’Emilia-Romagna protagonista di una serie di fortunati eventi nelle ultime giornate.