Santarcangelo. Oltre seicento bambini e bambine delle primarie a lezione di educazione stradale dalla Polizia locale

Oltre 600 bambine e bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana hanno partecipato alle lezioni di educazione stradale della Polizia locale nell’anno scolastico 2024/25, per imparare come muoversi in sicurezza a piedi e in bicicletta rispettando le regole del Codice della Strada.

Gli alunni delle classi quarte hanno affrontato la “prova del pedone”, con uscita a piedi comprensiva di attraversamento pedonale, mentre le quinte hanno sostenuto la prova pratica su bici a conclusione del percorso formativo sulla segnaletica stradale e i comportamenti più corretti da seguire in bicicletta: al termine delle lezioni, a bambini e bambine di quarta è stato rilasciato il patentino del pedone, arricchito per gli alunni di quinta con il timbro del ciclista.

L’educazione stradale ha coinvolto le scuole primarie dei tre Comuni della bassa Valmarecchia, per un totale di 620 alunni: circa 400 bambini e bambine di Santarcangelo tra primo circolo didattico (300 alunni delle scuole Pascucci, Ricci di San Vito e Della Pasqua di San Bartolo) e secondo circolo (circa 100 alunni delle scuole Fratelli Cervi di Sant’Ermete e Giovanni XXIII di San Martino dei Mulini), più oltre cento di Verucchio e altrettanti di Poggio Torriana.

Comune di Santarcangelo