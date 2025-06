Santarcangelo, Paola Donini si ricandida al vertice del Pd: “Con orgoglio e fiducia verso nuove sfide e continuità”

Il Partito Democratico di Santarcangelo si presenta al congresso con una candidatura unitaria e di continuità: Paola Donini, segretaria uscente, si ripropone alla guida del Pd cittadino con orgoglio e fiducia. “In questi anni abbiamo portato il Pd a primeggiare in ogni tornata elettorale, ottenendo la percentuale più alta della provincia e rinnovando il partito con tanti giovani in ruoli di responsabilità. Continuiamo con ancora più convinzione questo bellissimo lavoro collettivo e collegiale”, afferma Donini.

Nel bilancio tracciato dalla segretaria, emergono i risultati raggiunti: la conferma della guida di Santarcangelo con la vittoria al primo turno di Filippo Sacchetti, il 36,3% di consensi per il Pd – record provinciale –, e il contributo decisivo alle oltre 2500 preferenze che hanno portato alla elezione della consigliera regionale Alice Parma. Donini sottolinea inoltre la crescita della componente giovanile, con nuove figure e assessori eletti, e il mantenimento delle Feste dell’Unità, tra cui la Festa Provinciale dei Giovani Democratici che si aprirà quest’anno nel capoluogo.

Il Pd di Santarcangelo, spiega Donini, continua a mantenere un rapporto diretto con la città e l’amministrazione, promuovendo iniziative pubbliche e incontri nei circoli, come i recenti confronti sul lavoro e sui temi della cittadinanza, e le manifestazioni di solidarietà come i lenzuoli per Gaza in Piazza Ganganelli.

“In un partito plurale come il nostro – conclude Donini – convivono esperienza e rinnovamento generazionale, essenziale per leggere il presente e costruire il futuro. Proseguiremo con passione e impegno, confrontandoci in questi giorni nei nostri circoli per uscire ancora più forti.”