Santarcangelo. Parcheggi, in corso i lavori per la riqualificazione di tre aree di sosta a Sant’Ermete, San Vito e in via Eduardo Sancisi

Sono in corso i lavori per la riqualificazione di tre parcheggi comunali: praticamente concluso l’intervento sull’area di sosta di via Martella a Sant’Ermete, ha invece preso il via da pochi giorni il cantiere al parcheggio tra le vie San Vito, Vecchia Emilia e Romagnoli, mentre i lavori proseguono in via Sancisi. Gli interventi rientrano in un lotto di manutenzioni straordinarie e riorganizzazioni di cinque aree di sosta pubbliche tra capoluogo e frazioni, approvate dalla Giunta a fine 2024 per oltre 100mila euro.

L’intervento più consistente riguarda proprio il parcheggio di via Martella a Sant’Ermete: i lavori, in via di conclusione, hanno portato al rinnovamento della pavimentazione in autobloccanti nelle corsie di marcia e manovra con un manto in asfalto, alla delimitazione degli stalli con cordoli e al rifacimento della segnaletica, per un investimento complessivo di 43mila euro.

Quasi 32mila euro la spesa per la riqualificazione dell’area di sosta tre le vie San Vito, Vecchia Emilia e Romagnoli, nella frazione di San Vito, interessata da un intervento di bonifica della pavimentazione dalle radici degli alberi, delimitazione degli stalli di sosta con cordoli, rimozione della pavimentazione, realizzazione di cemento drenante nelle corsie di marcia e manovra, rifacimento della segnaletica. Per consentire la realizzazione dell’intervento – in corso fino al prossimo 6 giugno – è vietato accedere, transitare e sostare nel parcheggio, mentre è istituto il limite di velocità dei 30 km/h in tutta l’area cantiere oltre che nei 100 metri che la precedono e la seguono.

In fase di esecuzione anche i lavori per la riqualificazione e riorganizzazione dell’area di sosta di via Eduardo Sancisi, compresa tra le vie Ancona e Urbino, che prevede una desigillazione parziale per la realizzazione di un’aiuola con la messa a dimora di tre alberi, la realizzazione delle porzioni di marciapiede mancanti e l’abbattimento delle barriere architettoniche su quelli esistenti, nonché la delimitazione degli stalli, dell’accesso e dell’uscita mediante un sistema di sensi unici, grazie a un investimento di circa 18mila euro.

Già realizzati dalla società in house Anthea per quasi 10mila euro, infine, gli interventi per il ripristino di porzioni ammalorate del parcheggio Francolini – in particolare il manto stradale e la segnaletica degli stalli riservati alle persone con disabilità – e dell’ingresso all’area di sosta nella traversa di via Dell’Uso a Stradone, per risolvere il problema della scarsa aderenza del pavimento stradale.

Comune di Santarcangelo