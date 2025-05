Santarcangelo. Passerella sul ponte Marecchia, da lunedì 4 novembre senso unico alternato per la posa dei getti in calcestruzzo

È in fase di completamento il penultimo stralcio del collegamento ciclopedonale delle frazioni di San Martino dei Mulini e Sant’Ermete con il capoluogo: la prossima settimana sono infatti in previsione le operazioni conclusive alla passerella a sbalzo realizzata a lato del ponte sul fiume Marecchia.

Per consentire la realizzazione del getto di completamento dell’impalcato del ponte, la ditta esecutrice dei lavori ha richiesto la chiusura della corsia in direzione Santarcangelo-San Martino, dove è collocata la passerella a sbalzo: da lunedì 4 a giovedì 7 novembre in orario diurno il ponte sarà dunque percorribile a senso unico alternato regolato da movieri.

Nel frattempo, proseguono anche i lavori per la realizzazione della rampa di discesa dal ponte (lato capoluogo), che completerà il secondo stralcio del collegamento. Rispetto infine all’ultimo tratto, compreso tra il ponte e la rotatoria con la Strada di Gronda, a breve sarà approvato il progetto esecutivo, mentre le procedure di gara partiranno all’inizio del 2025.

Comune di Santarcangelo