Santarcangelo. Polizia locale, denunciati un commerciante che vendeva tabacco a una minorenne e 59enne col carrello delle feste

Un tentativo di furto sventato in un supermercato e un esercente sanzionato per aver venduto tabacco a minorenni: sono state festività di Natale a presidio del territorio per gli agenti della Polizia locale, che fra il 24 e il 28 dicembre sono intervenuti prontamente in due situazioni critiche legate al commercio.

Alla vigilia di Natale, una 59enne riminese è stata colta sul fatto all’Eurospar che si affaccia sulla via Emilia dopo aver preso dagli scaffali un po’ di tutto e aver tentato di darsi alla fuga con il carrello pieno per il cenone di Capodanno. Una “spesa” di 250 euro con ogni genere di prodotto per le feste: bottiglie di spumante, bevande alcoliche e superalcoliche, dolciumi, giocattoli pirici, panettoni, pandori e generi alimentari. Poi, invece di dirigersi alla cassa, aveva attraversato la porta d’ingresso grazie alla collaborazione di una complice che gliel’aveva aperta dall’esterno.

La manovra, pur eseguita con disinvoltura, non è passata inosservata al personale di sorveglianza del supermercato, che è riuscita a bloccarla, mentre la complice si è data alla fuga e ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che – dopo aver identificato la donna scoprendo che si trattava di una persona nota alle forze dell’ordine per precedenti reati – hanno restituito la merce e denunciato la 59enne per furto aggravato, per poi procedere con ulteriori indagini tuttora in corso per individuare la complice.

Sabato 28 dicembre, invece, gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato un esercente del centro urbano per vendita di prodotti a base di tabacco a minorenni: nel corso di un servizio mirato, il commerciante è stato sorpreso a cedere un pacchetto di sigarette a una studentessa poco più che quattordicenne. Gli agenti della Polizia locale hanno comminato all’attività una sanzione amministrativa con multa di 1.000 euro e proceduto alla segnalazione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l’applicazione della sospensione della vendita per 15 giorni. I controlli della Polizia locale proseguiranno per garantire il rispetto della normativa in materia e per tutelare la salute dei più giovani.

“Anche in queste festività è proseguito l’ottimo lavoro di presidio e monitoraggio del territorio svolto quotidianamente dalla Polizia locale. Un’azione costante effettuata con professionalità e attenzione, che si è concretizzata in un importante intervento a tutela della salute di una minorenne” dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alla Sicurezza, Luca Paganelli. “L’attività di controllo mirato è assolutamente preziosa per individuare questo genere di violazioni, di particolare gravità come dimostra la rilevanza delle sanzioni previste dalla normativa”.

Comune di Santarcangelo