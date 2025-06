Santarcangelo. Polizia locale, fermato il conducente di un’auto con tasso alcolemico prossimo a 3 grammi per litro

La Polizia locale ha deferito all’Autorità giudiziaria un automobilista individuato alla guida in stato di ebbrezza con elevatissimo tasso alcolemico. È accaduto domenica scorsa (15 giugno), in pieno pomeriggio, quando una pattuglia della PL ha intercettato un’autovettura Fiat 500X che procedeva a zigzag percorrendo via Santarcangiolese (Strada provinciale 14).

La persona alla guida, un trentenne di Santarcangelo in stato di evidente ubriachezza, è stata sottoposta all’accertamento con etilometro che ha restituito valori altissimi, prossimi a 3 grammi per litro: il valore massimo previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada, infatti, è pari a 0,5 g/l.

Il conducente è risultato essere non nuovo a comportamenti simili, visto che era già stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza nel 2023: l’automobilista è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

Comune di Santarcangelo