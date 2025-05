Santarcangelo. Polizia locale, gli esiti della campagna straordinaria di controlli stradali condotta nel mese di aprile

Si è svolta per dieci giorni nello scorso mese di aprile una campagna straordinaria di controlli della Polizia locale bassa Valmarecchia sul rispetto delle norme di comportamento del Codice della Strada, che hanno interessato le strade soggette a maggior traffico del territorio: via Emilia, Santarcangiolese e Marecchiese, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati.

Con l’impiego complessivo di 24 pattuglie, composte ciascuna da due agenti, sono stati controllati complessivamente 182 veicoli, con l’accertamento di 36 violazioni al Codice della Strada: in dettaglio, tra le altre, 8 sanzioni sono state comminate per sorpasso vietato e altrettante per mancanza dei documenti di guida e circolazione, 7 per mancato utilizzo delle cinture, 3 per inosservanza della segnaletica verticale e altrettante per uso improprio dei dispositivi di illuminazione.

Tra le violazioni più gravi accertate – in un caso ciascuna – mancanza della copertura assicurativa o della revisione obbligatoria, patente scaduta, rifiuto di fermarsi all’alt imposto dagli agenti. In conseguenza di quanto emerso dai controlli sono scaturiti un sequestro amministrativo del veicolo e una sospensione dalla circolazione di un altro, un ritiro di patente e una segnalazione in Prefettura.

“I controlli straordinari sulla viabilità, che si affiancano all’attività ordinaria, ci consentono di intervenire con verifiche mirate sulle arterie stradali interessate da maggior traffico, con l’obiettivo di prevenire e se necessario sanzionare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza di automobilisti e altri utenti della strada” spiega il comandante della Polizia locale, Daniele Del Fabbro. “Una modalità che contiamo di replicare in futuro, con attenzione sempre prioritaria per le vie più frequentate del territorio individuate anche sulla base delle segnalazioni ricevute dai cittadini”.

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro di digitalizzazione delle principali procedure gestite dalla Polizia locale, con l’obiettivo è rendere ancor più disponibili ai cittadini i servizi e i procedimenti in capo al Comando e, al tempo stesso, agevolare il lavoro degli agenti.

Tre i moduli online messi a punto recentemente, che si aggiungono a quello per la comunicazione dei dati dei veicoli di chi soggiorna presso le strutture ricettive. Un form apposito consentirà ad aziende e liberi professionisti di richiedere il permesso di accesso alla zona traffico limitato per motivi lavorativi, un altro di inoltrare la richiesta di permesso per veicoli dei gestori di pubblici servizi e il terzo modulo per chiedere il cambio della targa riservato ai titolari di permesso ztl.

Nelle prossime settimane, infine, verrà attivata l’agenda online, che consentirà di prenotare un appuntamento in comando per lo svolgimento di alcune delle pratiche in capo alla Polizia locale, prima fra tutte quella per il rilascio dei permessi ztl.

Comune di Santarcangelo