Santarcangelo. Polizia locale, intervento nella zona artigianale per la presenza di carovane nomadi. Due le sanzioni elevate

Nella mattinata di oggi (martedì 19 settembre), due pattuglie della Polizia locale sono intervenute in via Gronda Est – nella zona artigianale tra il capoluogo e Santa Giustina – per la presenza di alcune carovane nomadi accampate su suolo pubblico.

L’intervento delle pattuglie si è concluso con l’allontanamento delle otto carovane presenti, composte da camper e roulotte, e l’elevazione di due verbali per violazione del Regolamento di Polizia locale: sanzionate per divieto di campeggio su suolo pubblico due persone già diffidate in passato per la medesima violazione, mentre altre due persone sono state diffidate per la rimozione degli indumenti stesi sulla proprietà pubblica.

Rispetto agli scorsi anni, il Comando di via Costa riferisce che la presenza di carovane nomadi sul territorio comunale si è sensibilmente diradata, probabilmente anche grazie al presidio costante attuato dalla stessa Polizia locale, intervenuta questa mattina su segnalazione dei Servizi tecnici comunali.

Comune di Santarcangelo