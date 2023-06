Santarcangelo. Polizia locale, nel periodo estivo si intensificano i controlli. Rintracciato il conducente di un’auto fuggita all’alt

Proseguono i lavori per gli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche sulla via Emilia, al momento non ancora attivi

Con l’inizio della stagione estiva, si intensifica l’attività della Polizia locale a tutela della sicurezza sulle strade di Santarcangelo: sono 16, infatti, i posti di controllo della viabilità effettuati nella prima metà del mese di giugno, con 36 violazioni rilevate per superamento dei limiti di velocità grazie all’ausilio delle strumentazioni tecnologiche scout speed e trucam, la più recente acquisizione del Comando di via Costa. Le pattuglie della PL, inoltre, hanno svolto attività di rilievo per sette incidenti stradali – di cui cinque solo nei primi giorni del mese con il ponte del 2 Giugno – e rintracciato il conducente di un’auto fuggita all’alt.

Quest’ultimo episodio risale al 17 giugno, quando un automobilista non si è fermato per un regolare controllo: rintracciato con l’ausilio della Polizia stradale di Rimini, l’uomo – residente della zona – è stato sanzionato per guida senza patente (risultata sospesa), veicolo privo di assicurazione e revisione, per un importo complessivo di oltre 1.200 euro, con sequestro dell’auto e decurtazione di 5 punti sulla patente, mentre sono in corso ulteriori accertamenti in merito alla proprietà del veicolo.

Rispetto invece agli incidenti stradali, il 2 giugno un motociclo è caduto alla rotatoria tra la via Emilia e via Tosi, fortunatamente senza conseguenze per le due ragazze a bordo. Il giorno successivo, sulla Strada di Gronda si sono scontrate due auto che circolavano in direzione di marcia opposta: le tre persone coinvolte – compreso un minore – sono state trasportate all’ospedale Infermi di Rimini con codice di media gravità, mentre un tratto della via è rimasto chiuso alcune ore per i rilievi e la pulizia del manto stradale.

Tre i sinistri rilevati dalla PL domenica 4 giugno. Poco dopo la mezzanotte, due veicoli si sono scontrati all’incrocio tra la SP49 e la SS258, entrando in collisione mentre uno svoltava verso Santarcangelo e l’altro procedeva in direzione Rimini: le ambulanze intervenute hanno trasportato agli ospedali di Rimini e Cesena conducenti e passeggeri, nessuno in condizioni critiche. I rilievi sono proseguiti fino alle 3,45 circa, con la chiusura di parte dell’incrocio e la deviazione del traffico con l’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri di Rimini, mentre i Vigili del Fuoco e l’impresa incaricata ripristinavano il funzionamento dell’impianto semaforico, colpito da uno dei due veicoli.

Alle ore 12 circa, sempre sulla Marecchiese poco prima dello stabilimento Anelli, una ciclista amatoriale è caduta accidentalmente da sola per cause da accertare, riportando lievi ferite. Nel pomeriggio del 4 giugno – durante il servizio alla Coppa della Pace / Trofeo Anelli, che ha impegnati nove agenti dalle 13 alle 18 circa – una pattuglia è intervenuta in via Tomba per soccorrere un’auto andata a fuoco durante la marcia: fermatosi a bordo strada, il conducente è riuscito a spegnere il piccolo incendio proveniente dalla centralina con il supporto degli agenti, evitando l’intervento dei Vigili del Fuoco che erano già stati preallertati.

Il 5 giugno un tamponamento in via Braschi all’altezza del civico 25 ha coinvolto tre veicoli senza gravi conseguenze per la conducente del primo, ricorsa comunque alle cure dei sanitari. Il giorno successivo, all’intersezione tra via Canonica e via dell’Uso (SP13), un’auto si è scontrata con uno scuolabus, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure o trasporto in ospedale.

Proseguono, nel frattempo, i lavori per l’installazione di quattro impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche all’incrocio tra le vie Mazzini e Braschi/Emilia. Nei giorni scorsi, infatti, Polizia locale, Servizi tecnici comunali e ditta incaricata hanno effettuato un sopralluogo per l’installazione del temporizzatore che indicherà i secondi residui della luce gialla prima dell’accensione del rosso. In ogni caso, l’Amministrazione comunale coglie l’occasione per sottolineare che l’impianto non è ancora operativo e che l’attivazione dello stesso sarà ampiamente comunicata alla cittadinanza con congruo anticipo.