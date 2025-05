Santarcangelo. Ponte Marecchia, la viabilità torna a doppio senso

È tornata a doppio senso di marcia la viabilità del ponte sul fiume Marecchia che collega le frazioni di San Martino e Sant’Ermete al capoluogo. Dopo tre settimane di cantiere e modifiche alla circolazione, sono infatti terminati in anticipo i lavori della Provincia di Rimini per la sostituzione dei giunti, che completano l’opera di manutenzione straordinaria realizzata prima della costruzione della passerella.

Proseguono invece, senza modifiche alla viabilità, i lavori per completare il collegamento ciclopedonale delle frazioni di Sant’Ermete e San Martino con il capoluogo. In via di ultimazione lo stralcio che comprende la passerella a sbalzo sul ponte e il raccordo con il terzo e ultimo tratto, compreso tra il ponte e la rotatoria con la Strada di Gronda, la cui realizzazione ha preso avvio giovedì 16 gennaio.

Dopo la passerella del ponte sul Marecchia, il percorso ciclopedonale prosegue con un collegamento su un livello più basso, raggiungendo il tratto esistente in prossimità della rotatoria con la Strada di Gronda dopo aver attraversato il terreno adiacente alla strada, a debita distanza dalla carreggiata in un contesto più naturale e distante dal traffico, con la stessa impostazione del tratto compreso tra il ponte e il cimitero di San Martino. Per questo intervento non sono necessarie modifiche alla viabilità stradale.

Comune di Santarcangelo