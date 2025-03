Santarcangelo. Primo commento del neo sindaco Filippo Sacchetti: “Grazie Santarcangelo e forza Santarcangelo!”

E’ un risultato straordinario, veramente straordinario in un contesto socio-economico e politico fra i più complicati del Dopoguerra. Con numeri che premiano il grande lavoro compiuto in questi anni per la città insieme a tutte le sue anime e suggellano una campagna elettorale fatta di ascolto, confronto, idee e proposte per costruire con il contributo di tutti il futuro di una comunità straordinaria.

Siamo Santarcangelo, la Santarcangelo che affonda i piedi con orgoglio nella sua storia ma ha lo sguardo proiettato verso il domani pronta a raccogliere le nuove sfide di un mondo che cambia alla velocità della luce. Una città straordinaria in cui sono nato, sono cresciuto, che ho nell’anima e nel cuore fin da bambino e per cui fin da ragazzo impegno tutte le mie energie grazie alla passione politica che mi ha permesso di diventarne amministratore.

E grazie è proprio la prima parola che voglio pronunciare da primo cittadino: grazie a chi ci ha scelto anni fa e ci ha consentito di governare bene; grazie a chi ci ha affiancato in questi mesi e ha tolto tempo alle sue di passioni, alla famiglia e al lavoro per sostenerci in questa avventura; grazie anche a chi non ci ha votato e ci ha pungolato consentendoci di potere fare ancora meglio. Per questo sarò davvero il sindaco di tutti, perché il confronto e talvolta anche lo scontro sono la scintilla della creatività, un’iniezione di carburante supplementare nel serbatoio delle idee ed è con i progetti e non con le chiacchiere che si costruisce il futuro.

Ma soprattutto, grazie Santarcangelo e forza Santarcangelo!!!

Filippo Sacchetti